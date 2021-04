Covid-19 : "Je n'ai pas pu embrasser ma maman une dernière fois", une Havraise endeuillée témoigne

Le nombre de personnes décédées du Covid-19 en France a dépassé la barre des 100.000 ce jeudi 15 avril 2021. Des milliers de morts et de familles en deuil comme celle d'une Havraise qui témoigne anonymement sur France Bleu Normandie. En novembre dernier, sa maman de 80 ans est décédée du coronavirus dans un ehpad. Elle n'a pas pu lui dire au revoir comme elle l’espérait.

"Un deuil impossible"

La maman de cette Havraise a perdu la vie très rapidement, en 48 heures seulement. "C'était violent. Lorsqu'elle est décédée, on nous a demander de rester avec elle seulement cinq minutes, que l'on allait ensuite la mettre dans une bâche. On ne pouvait pas lui mettre d'autres vêtements, elle est restée dans sa chemise de nuit d’hôpital, il n'y avait même pas de toilette mortuaire. Ce qui prédomine c'est la colère et l'incompréhension, j'étais sidérée, c'était un cauchemar", indique-t-elle, émue.

Un dernier instant d'autant plus compliqué avec les conditions sanitaires strictes. Ce qui rend le deuil impossible. "Ma mère ne nous appartenait plus. Son corps ne nous appartenait plus. On n'avait pas le droit au contact physique. J'avais des gants, un masque, une charlotte sur la tête, une blouse. A ce moment-là, le dernier contact que j'ai eu avec ma maman ce sont mes gants sur sa main. Je n'ai pas pu l'embrasser une dernière fois. Le dernier contact que j'ai eu avec elle c'était en mars, avant le confinement, nous ne pouvions plus en avoir après. Ce n'est pas possible de faire son deuil. Il faut le vivre pour le comprendre".

"Le dernier contact que j'ai eu avec ma maman ce sont mes gants sur sa main"

Le nombre de morts n'est pas qu'un chiffre selon elle. Il faut prendre conscience de la dangerosité du virus et de toutes ces familles meurtries. Personne n'est à l'abris. "Si les gens pouvaient penser à nos morts par respect pour les 100.000 personnes décédées. Les Français devraient prendre vraiment au sérieux toutes les mesures, les protocoles sanitaires. Quand on parle de 100.000 décès, cela veut aussi dire des milliers de familles dans la peine, dans le chagrin et dans ce deuil impossible", conclue-t-elle.