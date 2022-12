Covid-19 : " Je suis lassée de toutes ces doses " Chantale, Chambérienne

Les appels à la vaccination contre le Covid se multiplient à l'approche des fêtes ! L'épidémie progresse fortement. Le site internet Covid Tracker annonce plus de 40 000 cas positif par jour en moyenne. C'est 38% de plus par rapport à la semaine dernière. Voilà à quoi ressemble cette 9e vague et elle arrive dans un moment de crise à l’hôpital.

Le docteur Olivier Rogeaux affirme que l'hiver sera compliqué notamment à cause de la grippe et de la bronchiolite.

« Il faut mettre le masque à partir du moment où on est dans un endroit confiné » conseille l’infectiologue de Chambéry

Rendre à nouveau obligatoire le masque, en milieu clos, c’est une des pistes envisagées par le gouvernement. Mais les savoyards ne semblent pas prêt à passer le cap, même dans les transports en commun.

" Honnêtement, je n'aime pas porter la masque. Si je ne suis pas obligée, je ne le fait pas" - Dorine Chambérienne.

" Si je vois qu'il y a du monde je le mets, mais ce matin, en allant en ville, je suis sortie sans masque " - Isabelle, à un arrêt de bus

" Je suis septique par rapport à ces vaccins. Je suis surtout lassée. Je ne ferais la quatrième dose que quand ça sera critique - Chantale, 77 ans.

D’après le docteur Olivier Rogeaux, le problème de cette vague est le manque de vaccination. Selon le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, moins de 40% des 60-80 ans ont reçu une dose de rappel cet automne. C’est encore pire pour les plus de 80 ans qui ne serait que 20%.

Le gouvernement appelle les Français à se faire injecter une dose de rappel. Pour sa campagne de vaccination, il se base sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Selon elle, le public cible reste les femmes enceintes, les personnes avec des comorbidités ou âgées de plus de 60 ans. On oublie aussi que ceux qui les côtoient régulièrement, leur entourage et les professionnels du secteur sanitaire et social sont aussi concernés par cette recommandation. La seule restriction, c'est d'attendre au moins 6 mois après la dernière dose de vaccin, 3 mois pour les personnes de plus de 80 ans ou après une infection.

Finalement, avec le repas de famille à Noël, beaucoup sont concerné sans le savoir. D'autant que recommandation pour certains ne dit pas interdiction pour les autres. C'est pour ça que les pharmaciens demandent un "écrit clair pour dire de vacciner tout le monde". Ils veulent aussi savoir qui sera prioritaire pour les vaccins qui ciblent également la souche du variant Omicron.