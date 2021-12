Le Premier ministre et le ministre de la Santé tiendront une conférence de presse ce lundi à 19h dans la foulée d'un Conseil de défense sanitaire, a appris franceinfo confirmant une information de RMC.

Covid-19 : Jean Castex et Olivier Véran tiendront une conférence de presse à 19h

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, tiendront une conférence de presse ce lundi à 19h, a appris franceinfo de source gouvernementale, confirmant une information de RMC. Cette conférence de presse diffusée en direct sur francebleu.fr aura lieu dans la foulée d'un Conseil de défense sanitaire, prévu lui à 16h. Plusieurs pistes sont envisagées par le gouvernement pour freiner la progression de l'épidémie de coronavirus alors que le nombre de contaminations explose.

Selon les informations de franceinfo, à ce stade il n'est pas question d'imposer un couvre-feu pour le réveillon du Nouvel an mais le gouvernement a cependant demander aux maires et aux préfets d'éviter tout rassemblement et d'annuler les festivités prévues.

Autre piste étudiée par l'exécutif : la réduction de la période d'isolement pour les cas contacts d'une personne positive au variant Omicron, actuellement de 7 à 17 jours, à condition qu'ils disposent d'un schéma vaccinal complet. L'idée est d'éviter la paralysie du pays, alors que la multiplication des arrêts de travail pourrait provoquer la "désorganisation possible d'un certain nombre de services essentiels", selon le Conseil scientifique. Plus de 2.100 vols ont encore été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde lundi, le variant Omicron perturbant les voyages pendant les fêtes avec notamment des pilotes malades ou en quarantaine. En France, plusieurs rencontres de championnat de rugby, basket ou encore de volley, ont également dû être reportées face à la hausse croissante de cas au sein des effectifs.

L'obligation du port du masque à l'extérieur pourrait également être renforcée. Certaines préfectures ont déjà pris les devants. C'est le cas notamment en Savoie où de nouvelles restrictions ont été imposées face à l'afflux de touristes dans les stations de ski. Face à une dégradation de la situation sanitaire, le Loiret a rendu le port du masque obligatoire aux abords des centres commerciaux, dans les files d'attente ou encore dans les marchés.

Plus que jamais, l'exécutif mise sur la vaccination. Initialement prévu pour une entrée en vigueur fin janvier, le projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal est présenté ce lundi en Conseil des ministres. Il sera examiné en commission à l'Assemblée nationale dès mercredi, puis au Sénat à partir du 5 janvier. Sa mise en œuvre est prévue dès le 15 janvier, selon le texte consulté par l'AFP.

Plus de 100.000 nouveaux cas ont été enregistrés samedi, un record depuis le début de la pandémie, et le taux d'incidence dépasse les 700 cas pour 100.000 habitants au niveau national.