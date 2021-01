Covid-19 : pas de reconfinement mais des mesures renforcées annonce Jean Castex

Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole à l'issue du Conseil de défense sanitaire. Il n'a pas annoncé de reconfinement mais un renforcement des mesures.

Entrées et sorties interdites à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'UE

Jean Castex a concerté les représentants des groupes politiques, élus locaux et partenaires sociaux. Avec 27.000 patients hospitalisés et 3.000 personnes admises en réanimation, la situation sanitaire reste "préoccupante", indique le Premier ministre, notamment en raison de la circulation des variants. Cependant, "nous connaissons l'impact très lourd" d'un confinement, indique Jean Castex et "nous considérons que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter, c'est pourquoi, nous avons décider de prendre les mesures complémentaires suivantes : toute entrée et toute sortie à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite sauf motif impérieux, à partir de dimanche, 00H00."

Il faudra présenter un test PCR, sauf pour les travailleurs transfrontaliers.

Par ailleurs, des tests PCR seront obligatoires pour les voyages à destination et en provenance de l'Outre-mer.

Mesures supplémentaires dans les commerces

A compter de ce dimanche, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés seront fermés. Dès lundi, les jauges seront renforcées dans toutes les grandes surfaces. Les aides de l'Etat s'appliqueront.

Télétravail privilégié

Dans toutes les entreprises où c'est possible, le recours au télétravail sera privilégiée. Jean Castex s'entretiendra lundi avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Contrôles renforcés

Les policiers et gendarmes seront mobilisés pour contrôler le couvre-feu, les fêtes clandestines et les ouvertures illégales de restaurants et de bars et "une consigne de particulière fermeté sera appliquée", indique Jean Castex.

Continuer à appliquer les gestes barrière

"Notre stratégie tester, alerter, protéger sera amplifiée", a poursuivi le Premier ministre. "Nous devons respecter ces règles : se tester et s'isoler au moindre doute."

Jean Castex a aussi fait un point sur la vaccination : près d'1,5 million de Français ont reçu leur première injection.

Enfin, il a incité les Français à poursuivre leurs efforts : "Notre devoir est de tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau confinement [...] Les prochains jours seront déterminants. [...] Les efforts fournis ces derniers jours ont été payants et du fond du cœur je vous en remercie."