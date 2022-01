Covid-19 : Jean-François Delfraissy entrevoit la phase actuelle de l'épidémie "atterrir" vers la mi-mars

Il y aura un "avant et un après Omicron" a déclaré mardi Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, interrogé sur franceinfo. Le spécialiste entrevoit la phase actuelle de l'épidémie de Covid-19 "atterrir' vers la mi-mars. "Le variant Omicron c'est une autre histoire" que les premières versions du virus. Il est "plus transmissible mais nettement moins sévère, nettement moins sévère", a-t-il souligné. "Donc ça veut dire que dans notre logiciel, on doit changer".

Selon le président de l'organisme qui conseille le gouvernement face à la crise sanitaire, la "vague n'est pas anodine, pas terminée, mais elle est différente, et notre gestion doit être différente". Selon lui, la "vague sur l'hospitalisation va être très lourde probablement jusqu'à la mi-mars, ça va baisser un peu probablement en région parisienne mais ce ne sera pas le cas partout". "Je vois atterrir les choses plutôt vers la mi- mars, avec une baisse progressive très lente des hospitalisations et un nombre de contaminations qui va doucement finir par baisser, avec une hétérogénéité selon les régions", a-t-il poursuivi.

En raison de la moindre sévérité des cas, "le chiffre de nouvelles contaminations n'a plus tout à fait la même valeur qu'avec les variants précédents", a-t-il affirmé.

BA.2, petit cousin d'Omicron sous surveillance

Interrogé sur la situation du Danemark, où le nombre de contaminations est reparti à la hausse, peut-être à cause de la diffusion d'un sous-variant d'Omicron, appelé BA.2, Jean-François Delfraissy s'est montré prudent : "Si ce petit cousin d'Omicron prend le pouvoir, ça veut dire qu'il est plus transmissible, toute la question posée va être sa sévérité". "On le regarde", "quel est son niveau de gravité ? Je ne le sais pas", a-t-il admis.

Se référant à la situation au Danemark, le président du Conseil scientifique a déclaré : "Il a l'air de prendre le pouvoir [...] cela veut dire qu'il est plus transmissible encore. La question posée est de savoir quelle va être sa gravité. Donc, on le regarde avec une grande attention", a-t-il souligné.

Le BA.2 n'est pas présent qu'au Danemark : "On l'a en France. On va regarder ce qui se passe. Il existe dans d'autres régions du monde, et en particulier en Afrique et aussi en Inde, où il serait en train de devenir majoritaire."

Un "printemps dans de pas trop mauvaises conditions"

Le président du Conseil scientifique s'est toutefois risqué à une prévision pour la suite de l'épidémie : "On peut imaginer qu'on passe(ra) le printemps dans de pas trop mauvaises conditions". "Il y aura sûrement quelque chose à l'automne" mais tout dépendra du "type de variant". "S'il est transmissible et de nouveau sévère, on serait de nouveau dans une situation très ennuyeuse", a-t-il conclu.