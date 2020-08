Covid-19 : Jeunes, attention danger !

Face au risque de rebond du coronavirus, le gouvernement durcit le ton. Le nombre de cas repart à la hausse, et parmi les nouveaux cas de plus en plus de jeunes. La semaine dernière en Corse, sur les 48 cas positifs détectés la moitié avait moins de 30 ans.

Vacances, été, chaleur... le cocktail est explosif. Les distanciations sociales sont parfois oubliées, et la courbe de l'épidémie repart en flèche. Depuis le CHU de Montpellier où il s'est rendu ce mardi, le Premier ministre a indiqué que le seuil de vigilance serait atteint cette semaine, Jean Castex qui souhaite une généralisation du port du masque partout.

La semaine dernière dans l'île, 48 personne ont été dépistées positives, dont une moitié de moins de 30 ans. Une nouvelle tendance qui inquiète l'Agence Régionale de Santé. Certes les jeunes sont moins exposés, mais ils peuvent contaminer leur entourage.

Il ne faut pas oublier que pour une partie des jeunes aussi, on constate parfois des formes graves

Pour Marie-Hélène Lecenne, la directrice générale de l'ARS de Corse, l'esprit des vacances n'est pas incompatible avec les gestes barrières, mais elle prévient malgré tout : "On peut comprendre qu'après le confinement le besoin de profiter des vacances, de faire la fête, mais il faut avoir conscience que même si on est vecteur sain, sans symptômes, on est en revanche contagieux. Et on peut contaminer ses proches qui eux sont davantage exposés (...) Et puis, il ne faut pas oublier que pour une partie des jeunes aussi, on constate parfois des formes graves de la maladie. Les jeunes ne sont pas totalement à l'abri".

5 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés hier en Corse, 3 en Corse-du-Sud et 2 en Haute-Corse, ce qui porte à 98 le nombre de personnes contaminées depuis le 1er juillet.