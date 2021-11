Coronavirus : jusqu'ici tout va (presque) bien à l'hôpital du Mans

"On est très vigilants" : Guillaume Laurent, le nouveau directeur de l'hôpital du Mans (il a pris ses fonctions fin août), reste très prudent. En deux semaines, le taux d'incidence est passé d'une trentaine de cas pour 100.000 habitants à 90. "Très concrètement, cette remontée de l'incidence de la Covid se traduit par une trentaine d'hospitalisations à l'heure actuelle à l'hôpital du Mans, dont six patients qui sont en réanimation". Soit un patient supplémentaire chaque semaine dans les services d'urgence. Pour l'instant, la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 n'a pas de gros impact sur le fonctionnement du centre hospitalier. "On arrive à tenir avec nos effectifs. On a un suivi quotidien de l'évolution des hospitalisations. Si nécessaire, on fera comme on a fait précédemment, c'est-à-dire effectivement réorganiser des services".

Aucune déprogrammation d'opérations n'est à l'ordre du jour. "On n'en est pas là sur l'activité chirurgicale. Elle a repris depuis la rentrée. C'est très positif pour les patients qui ont besoin de ce suivi chirurgical. Il y avait des délais d'attente assez importants qui sont en train d'être résorbés. On souhaite vraiment maintenir cette dynamique. On va être vigilant et on déprogrammera des interventions chirurgicales que lorsque ça sera véritablement nécessaire", souligne le directeur de l'hôpital du Mans.

Des personnels à bout

Sauf que deux années de coronavirus ont laissé des traces sur les organismes et le moral des personnels soignants. "Il y a une certaine lassitude", reconnait Guillaume Laurent, "mais aussi beaucoup d'engagement, de motivation". Le taux d'absentéisme est de 9 % selon le directeur de l'hôpital du Mans, soit une légère augmentation par rapport à la période avant Covid-19. "Les solutions, c'est aussi, malheureusement, de devoir parfois fermer des lits, temporairement, faute de professionnels. On a une quarantaine de lits qui sont actuellement fermés alors sur 1.000 lits de courte durée ou 1.600 lits au total, donc ça reste limité. Mais c'est vrai qu'on est en permanence à devoir réorganiser, à analyser les choses".

Selon Guillaume Laurent, il manque une trentaine de postes de médecins, une trentaine d'infirmiers et une vingtaine d'aides soignants pour faire tourner correctement les services. Pour pallier cette pénurie de personnel, l'hôpital fait appel à des intérimaires ce qui représente un coût de "6 à 7 millions d'euros par an sur un budget total de 380 millions".

Guillaume Laurent, directeur de l'hôpital du Mans © Radio France - Yann Lastennet

100.000 personnes passent aux urgences chaque année

Autre préoccupation du directeur de l'hôpital, le service des urgences. Il voit son activité augmenter de 10 à 15 % depuis la rentrée de septembre " sans que l'on sache pourquoi". Une des explications vient sans doute de la fermeture régulière des urgences des autres hôpitaux sarthois comme Le Bailleul, Château du Loir ou Saint Calais. "C'est un surcroît d'activité, ce qui veut dire que l'on doit parfois renforcer les effectifs. C'est des heures supplémentaires. On a aussi cette problématique également de postes vacants de médecins urgentistes à l'hôpital du Mans. Il en manque neuf à l'heure actuelle, sur un effectif de 30".

Chaque jour en Sarthe, ce sont à peu près 300 personnes qui ont besoin d'une prise en charge en urgence dans les hôpitaux publics. Ça représente à peu près 190 passages aux urgences de l'hôpital du Mans urgences adultes chaque jour. "Et c'est vrai que quand il y a un service d'urgence d'un autre établissement qui est temporairement fermé, ça se répercute immédiatement sur les urgences de l'hôpital".

L'interview de Guillaume Laurent est à réécouter ici