La préfecture d'Indre-et-Loire interdit par un arrêté, publié ce vendredi en début de soirée, l'accès aux parcs, jardins, bois, forêts ou encore sentiers de randonnée, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. L'accès aux forêts reste possible pour les propriétaires.

Covid-19 : l'accès aux parcs, bois et forêts interdit par la préfecture d'Indre-et-Loire

La préfecture d'Indre-et-Loire durcit les interdictions de déplacements dans le département. Par un arrêté publié ce vendredi en fin d'après-midi, la préfecture annonce que plusieurs interdictions supplémentaires viennent s'ajouter à celles déjà existantes.

Interdiction d'accès aux parcs, jardins ou forêts

Dans son arrêté, la préfecture indique que l'accès "aux parcs, jardins, aires de jeux, équipements sportifs en plein air, aire de pique-nique, promenades, sentiers de randonnée, plan d'eau ainsi que les berges et plages de la Loire, du Cher, de l'Indre et de la Vienne, bois et forêt", est interdit jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

La préfecture précise que l'accès aux bois et forêts "reste possible pour les propriétaires forestiers ou ayants droit", ainsi qu'aux "agents de l'État et des établissements publics en charge de missions relatives à la forêt".