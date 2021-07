Covid-19 : l'agence européenne des maladies prévoit cinq fois plus de nouveaux cas d'ici le 1er août

Le centre européen de prévention et contrôle des maladies prévoit un fort rebond de l'épidémie dans les prochaines semaines. Selon ses dernières projections, publiées ce vendredi, le taux d'incidence pourrait grimper à plus de 420 nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants durant la semaine du 26 juillet au 1er août. C'est cinq fois plus que le taux d'incidence de la semaine du 5 au 11 juillet, lors de laquelle le taux était de 90 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Le variant Delta et l'assouplissement des mesures sanitaires en causes

Ce nouveau rebond de l'épidémie est dû à la propagation du variant Delta, mais également à l'assouplissement des règles sanitaires dans la majorité des pays européens. Ce niveau de propagation du virus correspond à celui des pics de l'automne 2020 et d'avril 2021. La tendance est à la hausse dans les deux-tiers des 30 pays suivis par l'agence européenne, "et dans les pays les plus touchés, les plus fortes hausses de cas et les niveaux les plus élevés de contamination concernent les 15-24 ans, avec des hausses limitées pour les plus de 65 ans", annoncent-ils dans leur projection.

L'Espagne et du Portugal sont d'ailleurs dans la catégorie "inquiétude élevée" de l'agence européenne des maladies. Les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte et Chypre sont en "inquiétude modérée". Les 24 autres sont pour l'heure en inquiétude faible ou très faible, mais la tendance est là aussi en dégradation.

Cependant, le nombre de décès et d'hospitalisation devrait augmenter moins vite grâce à la campagne vaccinale. En effet, au sein des pays surveillés par l'agence des maladies, 63.4% de la population de plus de 18 ans a reçu au moins une première dose. Et au 11 juillet, 47.8% de cette même population était pleinement vaccinée.