Covid-19 : l'Agence européenne des médicaments autorise deux traitements par anticorps

L'autorité européenne de régulation des médicaments a approuvé ce jeudi deux traitements du Covid-19, le Ronapreve de Regenon et le Regdanvimab de Celltrion. Il s’agit de traitements à base d’anticorps artificiels destinés aux personnes les plus à risques.

Le Ronapreve, du laboratoire américain Regeneron et du suisse Roche, est autorisé à titre préventif en France depuis août uniquement pour traiter les patients covid hospitalisés dans un état grave et qui ne peuvent bénéficier d'une vaccination complète. Ce jeudi, l'Agence Européenne des médicaments passe un nouveau cap en donnant un avis favorable à son utilisation pour soigner plus largement les malades du Covid-19. Le régulateur européen se déclare également favorable à un autre médicament, le Regdanvimab du laboratoire sud-coréen Celltrion. Reste maintenant aux États européens de décider de leur autorisation sur leur sol.

L'Agence européenne des médicaments précise que leur utilisation devrait se limiter aux malades de plus de 12 ans et pesant plus de 40 kilos, dont l'état ne nécessite pas qu'ils soient placés sous assistance respiratoire, mais dont les risques de forme grave de la maladie sont accrus.

Ces deux traitements fonctionnent sur le système d'anticorps monoclonaux, c'est-à-dire, créés de toutes pièces en laboratoire, une technologie déjà utilisée pour combrattre la maladie de Crohn ou encore le Sida. Ils miment la fonction des anticorps que notre corps pourrait fabriquer naturellement pour se défendre contre la présence d'un virus. L'AEM précise que se sont des protéines de synthèse, créées pour s'attaquer directement à la protéine Spike qui permet au Covid-19 de pénétrer dans les cellules du corps humain.

Deux études réalisées montrent leurs effets curatifs et préventifs

L'Agence européenne des médicaments précise qu'elle fonde son avis sur des études menées sur les deux médicaments. Selon l'AME, le traitement Ronapreve a ainsi montré qu'il permettait une diminution des formes graves du Covid-19 et du nombre de décés comparés à des patients ayant uniquement ingéré un placebo. Ainsi, seuls 0,9% de patients traités par ce médicaments sont ont développé une forme grave ou sont morts dans les 28 jours de test, contre 3,9% de ceux n'ayant eu qu'un placebo.

Bien plus, l'AME précise qu'une autre étude à montrer des effets préventifs notables des anticorps monoclonaux. Ainsi, Ronapreve a été testé sur des personnes non malades mais en contact avec un malade, 29% d'entre elles ont contracté la maladie. En comparaison, 40% de personnes qui ont pris un placebo et ont également été en contact avec un malade ont contracté la maladie.