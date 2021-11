Covid-19: l'Agence Régionale de Santé alerte sur la reprise de l'épidémie dans les Hauts-de-France

La circulation du Covid-19 s'intensifie dans les Hauts-de-France avec un taux d'incidence de 193 cas pour 100.000 habitants. Il a augmenté de 57% en une semaine et il est désormais supérieur à celui observé lors du pic de la dernière vague.

Cette intensification concerne tous les départements de la région mais elle touche en particulier le Nord et le Pas-de-Calais, notamment dans les secteurs urbains à forte densité de population.

Dans le département du Nord, où le taux d'incidence est estimé à 272 cas pour 100 000 habitants (au 22 novembre), l’épidémie continue de progresser rapidement notamment dans la métropole lilloise, le valenciennois, le maubeugeois, le douaisis, ou encore la porte du Hainaut. Les zones limitrophes avec la Belgique sont également fortement touchées, avec un taux estimé à 1 591 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours.

Dans le département du Pas-de-Calais, on note une forte progression sur les secteurs les plus urbains de l’arrageois, de l’héninois, du béthunois, du lensois et de Saint-Omer.

Cette reprise épidémique concerne toutes les classes d'âge et plus particulièrement les personnes âgées de plus de 65 ans.

Après avoir investigué sur les chaînes de contamination, l'Agence Régionale de Santé et le préfet de la région lancent un appel à la vigilance et la responsabilité et alertent sur les situations à risque comme les activités sportives en intérieur, les rassemblements et les événements associatifs comme les repas des aînés.

L'ARS rappelle qu'il est important de se faire vacciner, se faire tester et respecter les gestes barrière en toute circonstance.

Dans le Pas-de-Calais le port du masque est de nouveau obligatoire en extérieur dans les zones à forte affluence à compter de ce vendredi 26 novembre.

Dans le Nord, il est également de nouveau impératif sur les marchés et braderies et dans un rayon de 50 mètres autour des entrées de centres commerciaux, d'établissements scolaires, de lieux de culte et de stations de transports en commun. Cette mesure qui s'applique à partir de 11 ans est en vigueur jusqu'au 10 janvier.

Le masque reste aussi obligatoire dans les zones piétonnes, les fêtes foraines et dans les marchés de Noël.