Covid-19 : L’Agence régionale de Santé cherche du renfort

L’armée a ses réservistes. L’Agence régionale de santé est dans la même logique face à la menace “Covid 19” : se doter d’une ressource opérationnelle. Elle lance un appel aux professionnels de santé volontaire pour être mobilisés en cas de crise aigüe.

Pour l'instant aucune saturation du système de santé malgré la hausse des cas de Covid 19 en Normandie. “Mais quelques signaux d’alertes commencent à nous parvenir” indique Yann Lequet, directeur de l’appui à la performance à l’Agence régionale de santé. “Surtout dans des établissements où les difficultés de ressources humaines sont récurrentes. Et en période d’épidémie ces difficultés pourraient augmenter”. Sur son site, l’ARS a donc publié un appel aux volontaires diplômés. Infirmiers, médecins, sages-femmes, aides-soignants ou encore agents de service hospitaliers. Il s'agit de répondre à un double objectif : renforcer d'une part les équipes 'covid' mais aussi se donner plus de moyens pour assurer les soins courants.

Un examen des dossiers

Plusieurs statuts sont visés : des professionnels en activité ou en disponibilité, et de récents retraités. “Ces personnes peuvent s’inscrire sur une plateforme nationale. Puis nous les contacterons pour vérifier leurs diplômes et compétences” poursuit Yann Leguet. Ces volontaires se verront proposer des temps partiels ou temps complets sous contrats de courtes durées. “Nous avions lancé un appel semblable au mois de mars. Et environ 1 000 professionnels s’étaient dit prêts à venir exercer en Normandie. Nous en avions finalement recruté une centaine”. Des personnels venus soulager les titulaires en pleine vague de coronavirus.

CHU de Caen. Le manque de personnels, aux Urgences, encore plus criant en cette période sous le joug covid © Radio France

Les Urgences du CHU de Caen déjà en tension

Parmi les services qui réclament du renfort : les Urgences du CHU de Caen. Engorgées par des personnes qui, pour certaines, veulent passer un test de dépistage de la Covid. “Des patients envoyés par leur médecin ou qui viennent de leur propre fait” souligne Fabrice Gassion, secrétaire de l'UNSA-Santé au CHU de Caen. “Nous ne pouvons refuser personne, donc ces gens s'agglutinent dans les services, parfois sans masque et il y a des suspicions “covid” parmi eux. L’attente est interminable avec des tensions et des risques sanitaires. Nous avons actuellement 16 infirmières en arrêts maladies”. Une situation déjà critique mais le syndicaliste doute de l’arrivée de renforts. “Notre hôpital n’est pas assez attractif avec ses conditions de travail” soupire Fabrice Gassion. Il sera bientôt fixé selon l’efficacité de cet appel de l’Agence régionale de santé.