Covid-19 : l'Agence Régionale de Santé incite au dépistage pour limiter la propagation du virus en Mayenne

Le taux d’incidence est de 181,4 pour 100.000 habitants et le taux de positivité est de 12,3 % en Mayenne : "il faut toujours agir vite et fort car les chiffres témoignent d’une accélération importante de la circulation du virus en Mayenne. Les personnes qui présentent des symptômes doivent se faire dépister et le cas échéant, s’isoler si elles portent le virus. Il est aussi vivement recommandé aux soignants et aux personnes qui pensent avoir été exposées à un risque de contamination de se faire dépister" expliquent, dans un communiqué commun, l'ARS et la Préfecture.

-Où se faire dépister en Mayenne ? Sur rendez-vous et sans prescription médicale requise, au centre hospitalier de Laval ou dans un des lieux de dépistage des laboratoires de biologie médicale.

- Au centre de dépistage du centre hospitalier de Laval : du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 13h à 16h, en prenant rendez-vous en ligne via doctolib.fr, tapez « CH Laval » dans la barre de recherche. Ou, si votre demande est urgente et que vous répondez à l’un des critères de priorité en prenant rendez-vous par téléphone au 02 43 66 51 51. Les prélèvements ont lieu en mode "drive", situé au niveau du parking sud de l'établissement.

-Dans un des 5 lieux de dépistage des laboratoires de biologie médicale en Mayenne : à Laval, en prenant rendez-vous au 02 43 59 29 00 avec le laboratoire Biolaris, à Château-Gontier-sur-Mayenne, en prenant rendez-vous au 02 43 59 29 00 avec le laboratoire Biolaris, à Mayenne, en prenant rendez-vous au 02 43 00 99 00 avec le laboratoire SYNLAB Normandie Maine, à Evron, en prenant rendez-vous au 02 43 01 25 01 avec le laboratoire SYNLAB Normandie Maine, à Villaines-la-Juhel, en prenant rendez-vous au 02 43 03 23 86 avec le laboratoire SYNLAB Normandie Maine.

-Centres de dépistage sans rendez-vous : du lundi 26 octobre au samedi 7 novembre : sans prescription médicale, sans rendez-vous et avec prise en charge à 100% (sans avance de frais). Du lundi au samedi de 9h à 13h30 et de 16h00 à 19h30, par les unités mobiles de l’association départementale de la protection civile.

_Agglo lavalloise._Lundi 26 octobre et 2 novembre : à Laval, sur le parking de la cité administrative, rue Mac Donald. Mercredi 28 octobre et 4 novembre : à Saint-Berthevin, sur le parking du centre commercial Leclerc. Jeudi 29 octobre et 5 novembre : à Laval, Technopole sur le parking de l'IUT, place Georges Macé. Vendredi 30 octobre et 6 novembre : à Laval, zone des Bozées sur le parking du Palindrome, rue Albert Einstein. Samedi 31 octobre et 7 novembre: à Laval, centre-ville, sur la place du 11 novembre (chalet prévention).

_Pour les communautés de communes dans le reste du département._Mardi 27 octobre et 3 novembre : à Evron, place Pierre Mendes France. Jeudi 29 octobre et 5 novembre : à Château-Gontier-sur-Mayenne, Halle du Haut Anjou, Parc Saint-Fiacre. Vendredi 30 octobre et 6 novembre : à Mayenne, sur le parvis du Théâtre, place Juhel. Samedi 31 octobre et 7 novembre : à Larchamp, place des anciens combattants.

-Que faut-il prévoir le jour du test ? Un masque, une carte vitale, une pièce d’identité et, le cas échéant, une prescription médicale.