Covid-19 : l'Allemagne instaure des restrictions pour les non-vaccinés

Pour faire face à la cinquième vague de Covid-19 qui frappe l'Europe, l'Allemagne annonce ce jeudi qu'elle va instaurer des restrictions spécifiques pour les non-vaccinés. Elle veut également rendre obligatoire la vaccination pour le personnel des hôpitaux et maisons de retraite.

L'Allemagne va généraliser les restrictions spécifiques pour les non-vaccinés, comme leur exclusion de certains lieux publics, afin de combattre la flambée des infections de Covid-19, a annoncé jeudi la chancelière sortante Angela Merkel à l'issue d'une réunion de crise. Le pays est particulièrement touché par la cinquième vague de l'épidémie, tout comme l'Autroche voisine qui a instauré un confinement pour les non-vaccinés. L'Allemagne instaure également l'obligation vaccinale pour les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite.

Après avoir appelé Allemands au civisme ce week-end, et à se faire vacciner, la Angela Merkel annonce ce jeudi des sanctions. Des restrictions spécifiques pour les non-vaccinés vont être généralisées dans tout le pays. La règle dite du "2G", qui autorise seulement les vaccinés ("geimpfte") et les guéris ("genesene") à accéder à des lieux publics comme des restaurants ou salles de concert sera appliquée dès que le seuil d'hospitalisation dépasse trois malades du Covid pour 100.000 habitant, a-t-elle déclaré, ce qui est le cas dans la majorité des régions du pays.

L'Allemagne veut également rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour le personnel des hôpitaux et maisons de retraite, pour tenter d'endiguer le rebond de l'épidémie dans le pays, ont annoncé jeudi le gouvernement et les chefs des régions, après une réunion d'urgence. "Nous devons protéger les groupes les plus vulnérables", ont-ils déclaré dans une déclaration commune, ajoutant qu'"il est nécessaire que le personnel" des établissements hospitaliers, de soins ou des maisons de retraite "soit obligé d'être vacciné contre le coronavirus". Le gouvernement d'Angela Merkel s'était jusqu'ici refusé à envisager l'obligation de vaccination pour certaines catégories professionnelles.