COVID-19 : l'Allier met en service un bus de vaccination mobile

Le département de l'Allier innove. Il transforme son bus numérique en service itinérant de vaccination. Objectif : aller à la rencontre des plus de 75 ans et des patients à "haut risque" qui ne peuvent pas se déplacer dans les centres. Dix communes seront desservies à partir de ce jeudi 21 janvier.

Le département de l'Allier veut accélérer la campagne de lutte contre la Covid-19 et toucher ceux qui sont éloignés des centres de vaccination. A compter de ce jeudi 21 janvier, son bus numérique va sillonner le département. Il fonctionnera en duo avec le véhicule de prévention du SDIS, le Service Départemental d'Incendie et de Secours, de l'Allier. Dans le premier véhicule seront effectuées les formalités administratives, les injections étant pratiquées dans le second. Le dispositif, inédit en France, s'adresse aux personnes de plus de 75 ans et celles qui présentent des pathologies graves. La prise de rendez-vous, indispensable, est possible dés ce lundi sur Internet mais aussi en composant un numéro vert dédié.

DIX ETAPES

Le bus s'arrêtera dans 10 communes de l'Allier :

COSNE D'ALLIER , les jeudis 21 janvier, 4 février et 18 février

MONTMARAULT , les vendredis 22 janvier, 5 février et 19 février

LAPALISSE , les lundis 25 janvier, 8 février et 22 février

DOMPIERRE , les mardis 26 janvier, 9 février et 23 février

LE DONJON , les mercredis 27 janvier, 10 février et 24 février

COMMENTRY , les jeudis 28 janvier, 11 février et 25 février

LE MONTET , les vendredis 29 janvier, 12 février et 26 février

CERILLY , les lundis 1er février, 15 février et 1er mars

VALLON-EN-SULLY , les mardis 2 février, 16 février et 2 mars

MARCILLAT en COMBRAILLES, les mercredi 3 février, 17 février et 3 mars

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?

Deux possibilités de prendre rendez-vous, à partir de ce lundi 18 janvier :

Sur internet : doctolib.fr ou sante.fr

Ou par téléphone : au numéro vert 0 801 902 446

Les vaccinations auront lieu de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30