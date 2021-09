Covid-19 : l'ANRS recherche 4.400 volontaires pour un test sur la transmission du virus en discothèque

Après le test sur les risques de transmission du Covid-19 pour les concerts, celui prévu le 26 juin pour les discothèques avait dû être reporté faute de volontaires.

Reporté, mais pas abandonné. Ce mercredi l'agence de recherche ANRS/Maladies infectieuses émergentes annonce que l'expérimentation grandeur nature aura finalement lieu le 17 octobre 2021. Elle la juge utile même les discothèques ont déjà rouvert et si les chiffres de l'épidémie baissent régulièrement ces dernières semaines.

Les résultats de cette étude, baptisée ITOC (pour Indoor clubbing Transmission Of Covid-19) "Reviens la nuit", seront disponibles en fin d'année, selon l'ANRS/MIE.

Il faut 4.400 volontaires

Pour faire ce test qui aura lieu dans un lieu clos, sans jauge et sans masque pour une soirée clubbing ordinaire, les organisateurs ont besoin de 4.400 volontaires. Il faut être complètement vaccinés, être âgés de 18 à 49 ans, ne pas avoir de facteur de risque de forme grave de Covid-19. Il faut aussi vivre en Île-de-France.

Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous sur : https://revienslanuit.org/inscription

La moitié des personnes retenues assistera à la soirée et l'autre moitié n'y assistera pas. Les chercheurs compareront ensuite le nombre d'infections dans les deux groupes.

Le test est prévu le 17 octobre 2021 dans deux établissements parisiens

Cette expérience aura lieu le dimanche 17 octobre 2021, de 16h00 à 23h00, dans deux établissements parisiens, la Bellevilloise et la Machine du Moulin Rouge.

L'entrée sera possible même en cas de test positif, pour pouvoir évaluer les risques de transmission.

Parmi les artistes à l'affiche figurent les DJ Laurent Garnier, Bambounou, Rag, Roni ou LA CREOLE.

Il s'agit de faire progresser les connaissances scientifiques

L'agence explique aussi que même si les discothèques sont ouvertes depuis le 9 juillet, avec un protocole sanitaire et une jauge de 75%, ce test pourrait permettre de faire progresser les connaissances scientifiques et d'améliorer les mesures. Ces connaissances sont nécessaires alors que l'on doit faire face au variant Delta très transmissible et majoritaire en France, indiquent les chercheurs.

L'agence sanitaire estime qu'on manque de données sur la transmission du virus au sein d'une population vaccinée en situation de promiscuité, mais aussi sur l'efficacité des mesures de contrôle à l'entrée de lieux de fête et sur l'utilité d'un test négatif de moins de 72 heures.