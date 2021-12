Covid-19 : l'appel à la solidarité de la Fédération hospitalière du Grand Est à l'approche des fêtes

C'est une période habituellement très tendue pour les soignants, celle entre Noël et Nouvel An. Mais cette année encore, les prises en charge dues au covid-19 alourdissent la tâche des personnels hospitaliers, déjà bien lessivés par dix-huit mois d'épidémie. S'ajoute, désormais, le risque pour les blouses blanches d'être rappelés sur leurs congés de fin d'année : tous les hôpitaux du Grand Est ayant activé leur plan blanc.

Epuisement et lassitude des personnels

"Bien sûr, les soignants vont faire face [à cette cinquième vague], a déclaré sur France Bleu Lorraine le délégué régional de la Fédération hospitalière de France Thierry Gebel. Mais ça ne cache pas la fatigue, une augmentation de l'absentéisme, les difficultés de recrutement." C'est pour cette raison que le représentant du Grand Est lance un appel à la solidarité. Il plaide pour un renforcement de la coordination entre le secteur public et privé. "Cela ne pourra que se faire si le secteur privé se mobilise également aux côtés de l'hôpital."

Sans parler de report de congés des médecins libéraux, comme l'a suggéré le président de la Fédération hospitalière de France Frédéric Valletoux, Thierry Gebel prône pour "une convergence des contraintes." "On prend un territoire donné et on fait en sorte que toutes les plages, qu'elles soient publiques ou privées. Qu'on fasse en sorte que les patients trouvent la meilleure réponse" entre la prise en charge par l'hôpital ou la médecine de ville

Nouvel appel à la vaccination

Pour limiter la surcharge des hôpitaux, Thierry Gebel en appelle également à la solidarité de la population. Le conseil scientifique recommande, effectivement, pendant les fêtes d'éviter les grands rassemblements. "Il faut qu'on continue effectivement d'avoir des gestes barrières, mais également aussi, surtout, de se faire vacciner . Parce qu'on le voit bien dans les chiffres. Quand on regarde aujourd'hui, la réalité des services de réanimation est très, forte majorité des personnes non vaccinées qui se trouvent dans les services de réanimation", a conclu Thierry Gebel.