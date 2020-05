Covid-19 : l'approvisionnement en écouvillons toujours compliqué pour les laboratoires lorrains

Les brigades sanitaires de l’assurance maladie lancent leur activité ce mercredi dans toute la France et en Lorraine. 70 personnes ( et 40 réservistes) en Meurthe et Moselle et une cinquantaine dans les Vosges pour contacter les patients et les proches qu’ils ont pu croiser ces derniers jours. Des cas contacts incités à se faire tester. Les capacités de tests ont nettement augmenté ces dernières semaines, en ville comme à l’hopital. Un exemple : depuis le 27 avril, le CHRU de Nancy peut réaliser 2400 tests par jour contre quelques dizaines fin février.

Atout Bio doit recevoir une commande en fin de semaine

Mais ce qui peut pêcher du côté des laboratoires, ce sont les écouvillons : ces grands cotons-tiges que l’on enfonce dans le nez des patients pour réaliser les prélèvements. Pas de pénurie mais l’approvisionnement est très compliqué, reconnait Christophe Baillet, à la tête d’Atout Bio qui regroupe 23 sites dans la région :

"On vit au jour le jour. En fin de semaine, on a une grosse commande qui arrive donc on sera sereins. Au niveau de tous les labos, c'est le produit le plus délicat à trouver. Cela peut, dans certains cas, amener à décaler certaines recherches."

La demande a explosé

Si les laboratoires se retrouvent dans cette situation, ce n'est pas par imprudence mais car la demande de ce matériel a littéralement explosé explique Christophe Baillet :

"On devait en consommer pour le groupe 500 par semaine et là on en consomme 1.000 par jour. Les voies d'approvisionnement classiques sont taries donc on trouve d'autres fournisseurs mais ce n'est pas facile car la demande est mondiale. Je ne suis pas inquiet outre mesure, on a trouvé la solution."

Pas de tension du côté du CHRU de Nancy qui a reçu il y a deux semaines une importante commande d'écouvillons et bénéficie du soutien de l'Etat.