Coronavirus : l'Ariège impose de nouveau le masque en extérieur dans certaines grandes villes

L'Ariège voit sa situation sanitaire se dégrader plus vite qu'ailleurs. Elle détient avec la Lozère les moins bons indicateurs de la région Occitanie. Et la préfecture décide de rendre de nouveau le masque obligatoire en extérieur dans plus de dix villes.