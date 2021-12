Covid-19 : l'arrêté sur le port du masque obligatoire en extérieur prolongé jusqu'au 29 janvier dans le Loiret

Face à l'épidémie de Covid-19, la préfecture maintient l'obligation du port du masque jusqu'au 29 janvier dans le Loiret, en extérieur, dans les marchés, files d'attentes, et aux abords des centres commerciaux, églises, écoles, gares. Obligatoire aussi dans le centre d'Orléans et de Montargis.

Sans surprise, la préfecture du Loiret prolonge son arrêté sur le port du masque jusqu’au 29 janvier 2022 (il avait été publié fin novembre et pour une durée d'un mois). Il est obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public, mais aussi en extérieur pour les personnes de plus de 11 ans (sauf cyclistes et coureurs à pied), même si le pass sanitaire est exigé pour y accéder.

Cela concerne les conditions et circonstances suivantes :

alimentaires et non alimentaires, les marchés de Noël, les brocantes, les vide-greniers, les braderies, les ventes au déballage, les fêtes foraines, y compris ceux soumis au passe sanitaire aux abords immédiats des gares (quais), des arrêts de bus et des stations de tramways

au sein des rassemblements à forte densité comme les manifestations déclarées, les festivals, les spectacles de rue

aux files d’attente de plus de cinq personnes

aux abords immédiats des centres commerciaux, des écoles et des lieux de culte au moment des cérémonies et offices

Par ailleurs, un arrêté spécifique concerne, de nouveau, les centres-villes de Montargis et Orléans. Le masque est obligatoire en extérieur de 6h à 23h dans un périmètre précis de ces deux villes.

A Orléans

pont de l’Europe

quai de la Madeleine

quai Saint Laurent

quai Barentin

quai Cypierre

quai du Châtelet

quai du Fort Alleaume ;

quai du Roi

rue de la République

Place du Martroi

rue des Carmes

Place De Gaulle

hyper centre-ville piéton.

Le masque est obligatoire en extérieur dans la zone en vert ci-contre, à Orléans - Préfecture du Loiret

A Montargis