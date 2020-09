Covid-19 : l'ARS d'Île-de-France annonce l'ouverture de 20 Centres de dépistage et de diagnostic

Afin de faciliter l'accès aux tests, l'ARS d'Île-de-France ouvrira 20 Centres de dépistage et de diagnostic Covid permanents. Ils ouvriront dans les quinze prochains jours. Et seront ouverts jusqu'à la fin de l'hiver, 6 jours sur 7, dans un premier temps pour les personnes prioritaires.

Sept centres ouvriront dès ce lundi. Quatre à Paris dans les 4e, 13e, 15e et 19e arrondissements. Deux dans les Yvelines, à Trappes et Mantes-la-Jolie. Un dans le Val de Marne, à Vitry-sur-Seine. Un huitième ouvrira ce mardi à Paris dans le 18e arrondissement. Les suivants seront opérationnels au fur et à mesure dans la semaine.

Des centres pour qui ?

Les Centres de dépistage et de diagnostic Covid seront réservés de 8h à 14h aux publics prioritaires, de plus de 6 ans, sans rendez-vous. Ce sont les personnes disposant d'une prescription médicale. Mais également les "cas contact" les personnes ayant eu un contact à risque avec une personne positive au covid-19 et qui ont été appelées par l'assurance maladie (CPAM) ou l'ARS. Et les professionnels de santé qui interviennent au domicile de leurs soignants.

"Un accès sur rendez-vous est également possible. La prise de rendez-vous est strictement réservée aux médecins traitants, à travers la plateforme téléphonique dédiée mise en place par l’ARS pour faciliter l’accès aux tests RT-PCR pour les personnes prioritaires", détaille l'ARS. Les laboratoires rendront les résultats dans les 24h.

Quelle est la marche à suivre ?

Il faudra se munir d'un justificatif pour avoir accès aux tests de ces centres (prescription médicale en cas de symptômes, SMS ou mail de l’Assurance Maladie ou de l’ARS si cas contact, carte CPS ou justificatif de travail si professionnel de santé).

Les centres seront ouverts entre 8h-14h jusqu'au 5 octobre. "Ces horaires restreints sont justifiés par la priorité accordée à la qualité du service et à la rapidité du rendu des résultats, ainsi que par la nécessité d’optimiser l’organisation des sites en phase de démarrage", explique l'ARS.

La liste des centres de dépistage et de diagnostic covid-19 (CDDC) Opérationnels dès ce lundi 21 septembre :

Paris 4e : laboratoire Mlab, 2 place Baudoyer 75004

Paris 13e : laboratoire Eurofins-Biomnis, Mairie du 13e, rue Philippe de Champagne 75013

Paris 15e : laboratoire Cerballiance, Mairie du 15e, 31 rue Péclet 75015

Paris 19e : laboratoire Bioclinic, parvis de la Mairie du 19e, 5-7 place Armand Carrel 75019

Trappes (78) : laboratoire Eurofins-Biomnis, 4 allée Antoine de Saint Exupéry 78190

Mantes-la-Jolie (78) : laboratoire Cerballiance, 10 avenue du Président Franklin Roosevelt 78200

Vitry-sur-Seine (94) : laboratoire Cerballiance, Salle du château, 6 rue Montebello 94400

Opérationnels dès ce mardi 22 septembre :

Paris 18e : laboratoire Biogroup, Centre d’animation Binet, 10 rue Maurice Grimaud 75018

Ouverture au cours de la semaine du 21 et 28 septembre :