Covid-19 : l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté recommande de se faire tester dès les premiers symptômes

Les indicateurs de suivi de l’épidémie ne s’améliorent pas dans la région, qui enregistre le taux d’incidence le plus élevé du pays. Dans un contexte qui ne desserre pas son étau sur le système de soins, l’Agence Régionale de Santé tient à rappeler que l’efficacité du tester, alerter, protéger repose donc en premier lieu sur l’étape déterminante du dépistage.

Près de 8000 tests par jour en Bourgogne-Franche-Comté

La stratégie globale de tests se fonde sur les tests virologiques RT-PCR pratiqués dans le réseau des laboratoires publics et privés qui maillent le territoire régional ainsi que sur les tests antigéniques effectués par les professionnels de santé de ville. Grâce à la mobilisation des biologistes, environ 8 000 tests PCR sont réalisés chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté avec un délai de rendu de 0,8 jour en moyenne. La rapidité de rendu de résultat d’un test antigénique (environ 15 minutes) permet à la personne dont le résultat est positif de pouvoir bénéficier d’un isolement rapide et contribue ainsi à casser les chaînes de transmission du virus. Pour casser les chaînes de contamination, faites-vous aussi tester si vous fréquentez des personnes fragiles ou âgées ou si vous avez participé à des rassemblements (famille, amis, collègues) et n’avez pas pu adopter les gestes barrières.

Au moindre symptôme évocateur de la COVID-19, faites-vous tester !

La COVID-19 peut se manifester par :

-la fièvre ou la sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) ;

-la toux ;

-des maux de tête, courbatures, une fatigue inhabituelle ;

-une perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale), une disparition totale du goût, ou une diarrhée ;

-dans les formes plus graves : difficultés respiratoires pouvant mener jusqu’à une hospitalisation.

Si vous percevez des « symptômes grippaux », faites-vous tester, d’autant que Santé publique France constate à ce jour l’absence d’activité épidémique liée à la grippe en métropole.

Mais attention, un test, même s’il est négatif, ne vous protège pas, ni vos proches. Il faut alors maintenir ou respecter la distanciation sociale. Ainsi, même avant les rassemblements des fêtes de fin d’année, avoir un test négatif ne constitue pas un passeport d’immunité, vous pouvez développer la maladie dans l’intervalle.

Où se faire tester ?

Les tests antigéniques peuvent être pratiqués par certains médecins, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes au sein de leur cabinet, officine ou à domicile dans certains cas. Le recensement de ces professionnels sera prochainement accessible sur le site Santé.fr où sont par ailleurs déjà répertoriés l’ensemble des laboratoires de biologie pratiquant les tests RT-PCR. Une cartographie et une liste par commune des laboratoires (RT-PCR) est également disponible sur le site de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté.