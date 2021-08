COVID 19 : l'ARS PACA va déclencher le "plan blanc" dans la région

Le "plan blanc va être déclenché dans les établissements de santé de la région", a indiqué ce mardi soir l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un communiqué. La Corse a de son côté déjà lancé ce plan blanc qui permet notamment de rappeler des soignants en congés, de déprogrammer des opérations et d'ouvrir des filières supplémentaires.

Le nombre de patients covid a plus que doublé dans les hôpitaux de la région en une semaine

"La circulation virale s'amplifie encore", écrit l'ARS, avec un taux d'incidence de 562 cas pour 100 000 habitants dans la région. "L'activité des urgences et associations SOS-Médecins est en hausse continue en région Paca" et "les services d'urgences font état de saturations des lits d'hospitalisation", indique aussi l'Agence Régionale de Santé.

Dans le Var, le taux d'incidence ne cesse d'augmenter, il est de 526 cas pour 100.000 habitants et de 592 cas dans les Bouches-du-Rhône. Les jeunes sont encore plus concernés avec plus de 1.600 cas chez les 20-29 ans sur les deux départements. Le taux de positivité des tests augmente également mais pas seulement chez les jeunes cette fois-ci. De nombreux clusters ont d'ailleurs été détectés dans les EHPAD avec 87 clusters en cours d'investigations dans les Bouches-du-Rhône et 60 clusters dans le Var. Ce sont les chiffres les plus élevés de la région. Par ailleurs, en PACA, le nombre de patients Covid a plus que doublé en une semaine dans les hôpitaux.