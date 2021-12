Coronavirus : l'ARS fait le point avec les centres de vaccination de la côte basque sur la troisième dose

C'est désormais confirmé, les centres de vaccination devront passer au Moderna. L'Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine faisait un point ce vendredi après midi avec les centres de vaccination du territoire. Depuis quelques jours, certains centres notamment de la Côte Basque nourrissaient une certaine inquiétude après une annonce dans ce sens faite par le ministère en début de semaine. Les centres expliquaient craindre de devoir expliquer à des patients qui avaient déjà pris rendez vous pour une dose de Pfizer qu'ils auraient finalement du Moderna.

Selon nos informations, l'Agence Régionale de Santé explique que d'ici la fin de ce mois 500.000 rendez vous avaient été pris et qu'à l'heure actuelle 300.000 doses de Pfizer étaient déjà prêtes à être réparties, et que les dernières 200.000 étaient en négociation. L'Agence Régionale de Santé explique dans un communiqué que "dans la mesure du possible et de stocks disponibles, les rendez-vous déjà pris avec des vaccins Pfizer pourront être honorés". De quoi donc rassurer en partie les centres de vaccination principalement inquiets concernant leurs rendez vous déjà pris.

"Si tous les rendez vous Pfizer prévus ne sont pas assurés, on fermera" promet le centre de Saint-Jean-de-Luz

En revanche, si les doses venaient à finalement ne pas arriver en totalité, la problématique se reposerait. A Anglet, si on impose un panachage entre les deux vaccins pendant un temps, on assure que ça ne sera pas possible du fait du centre trop petit pour organiser deux files différentes, une pour le Pfizer et une autre pour le Moderna. Quant à l'hypothèse même de devoir finalement proposer du Moderna à des patients qui ont pris un rendez-vous pour du Pfizer, à Saint-Jean-de-Luz on s'y oppose toujours aussi fermement, et si cela se produisait, le centre assure qu'il fermera.

Passé ce mois de transition, les centres de vaccination ne feront plus que du Moderna, et ne s'adresseront donc plus qu'aux personnes âgées de 30 ans et plus. En effet la haute autorité de santé déconseille toujours l'injection du vaccin Moderna aux personnes âgées de 30 ans et moins. Les plus jeunes devront donc se tourner vers la médecine de ville et les officines de pharmacie pour obtenir une troisième dose en Pfizer.