Covid-19 : L’ARS de Corse renforce son appel "à la plus grande vigilance" et "à la vaccination"

Alors que la neuvième vague de Covid-19 progresse en France avec plus de 60 000 cas par jour, la vaccination connaît également un rebond. Les demandes de rendez-vous pour une dose de rappel sont en forte hausse avec, en ligne de mire, la volonté de passer des fêtes de Noël sereinement.

La semaine dernière, l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse avait lancé déjà un appel à la vaccination à l'aube des fêtes. Un appel renforcé ce jeudi à l'occasion de sa dernière publication hebdomadaire du suivi de l’épidémie. L'ARS de Corse qui indique que « la circulation virale semble se stabiliser » dans l'île avec un taux d’incidence de 650 personnes positives pour 100 000 habitants.

Entre le 5 et le 11 décembre, 3 décès à déplorer et 37 nouvelles admissions enregistrées dont 4 en réanimation

Entre le 5 et le 11 décembre, 3 décès sont à déplorer. Les hôpitaux corses ont enregistré 37 nouvelles admissions au cours de cette même période dont 4 en réanimation. La situation au 15 décembre fait état de *« * 61 patients hospitalisés sur le territoire avec une moyenne d’âge de 75,5 ans », précise l'ARS de Corse.

Au 12 décembre 2022, en Corse, 68 % de la population a reçu un schéma initial complet et 51 % a reçu une dose de rappel. 18% des 60-79 ans sont à jour de leur vaccination et seulement 10,2 % des plus de 80 ans.

x "Il est essentiel de se faire vacciner et de renforcer les gestes barrières"

L’ARS de Corse informe par ailleurs que « la Corse est passée en phase épidémique pour la Grippe et le virus du Covid-19 circule toujours sur l’ensemble du territoire. L’activité concernant la bronchiolite est encore soutenue, et supérieure aux années précédentes ». Et d’ajouter : « Les rassemblements familiaux liés aux fêtes de fin d'année devraient encore accentuer la diffusion de ces virus. Pour se protéger des formes graves de ces maladies, et protéger son entourage, il est essentiel de se faire vacciner et de renforcer les gestes barrières ».

Les premiers effets de cette campagne de vaccination se sont faits ressentir, cette semaine, dans les pharmacies.

"On doit anticiper en termes d'approvisionnement", Sandrine Leandri, pharmacienne

À moins de deux semaines du réveillon de Noël, Sophie ne voulait plus attendre pour recevoir sa dose de rappel.

Personne à risque, elle prend toutes ses précautions pour profiter au mieux de sa famille. « Pour moi, j'ai été opérée le 10 novembre. Si j'attrape le Covid par-dessus, on ne donne pas cher de ma peau » dit-elle. « Je suis avec ma tante qui va faire la 5ème dose aussi et on passe Noël ensemble. Donc il est important de se vacciner ».

Trésorière de l'Union Régionale des Pharmaciens de Corse, Sandrine Leandri exerce en périphérie d'Ajaccio, et en l’espace de quelques jours, elle a doublé le nombre de vaccinations dans son officine. « Il y a un mois de ça, on avait des fois du mal à faire nos 6 ou 7 vaccins, qu'on arrivait à tirer du flacon et on courrait un peu après les gens » explique-t-il. « Aujourd’hui, on est sur une moyenne de 14 à 16 personnes par jour en vaccination ».

C'est toute une organisation qu'il faut donc repenser, surtout dans la commande des doses de vaccins. « Le problème au niveau de l'approvisionnement en flacons, c'est qu'on doit anticiper » poursuit Sandrine Leandri. « En fait, avant qu'on soit en adéquation avec la demande et ce qu'on peut faire, il y a une semaine de décalage. Donc il faut qu'on anticipe, mais on a aussi un problème civique de ne pas trop en avoir pour ne pas en jeter ».

Contactée, l'ARS de Corse tient à rassurer la population, en précisant que les stocks de vaccins étaient suffisants pour répondre à la forte demande.

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’ARS appelle la population à la plus grande vigilance en respectant les mesures barrières et en se faisant vacciner. - ARS / Santé publique France

Reportage à Ajaccio : Laurent Di Fraya