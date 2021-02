Covid-19 : l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris déploie son plan pour faire face à une nouvelle vague

L'épidémie continue de progresser avec un variant anglais de plus en plus présent, un cas sur cinq en Ile-de-France. Face à la crainte d'une nouvelle vague d'hospitalisations, l'AP-HP met déjà en oeuvre plusieurs mesures.

La crainte des épidémiologistes et médecins ce sont les variants anglais et britanniques, plus contagieux. L'objectif c'est de ne pas se laisser déborder par un éventuel afflux de malades. Alors l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris a déjà pris plusieurs mesures.

Des lits en plus et des opérations en moins

La première de ces mesures, c'est d'ouvrir des lits. Cette semaine les urgences de l'Hôtel-Dieu au centre de Paris ont été fermées pour redéployer les équipes et ouvrir des places en plus à l'hôpital Cochin. Mesure qui a d'ailleurs provoqué la colère des syndicats, Force ouvrière : "nous constatons que l'AP-HP n'a rien fait pendant la période plus calme pour embaucher du personnel", s'insurge le syndicat dans un tract, "le personnel en a marre, ils se sentent utilisés comme des pions". La direction assure elle que cette fermeture n'est que provisoire.

L'autre levier, c'est de déprogrammer des opérations prévues. "La décision est laissée à chaque établissement selon sa situation" nous précise l'AP-HP. Par exemple à l'hôpital Tenon à Paris entre 15 et 30% des opérations de chirurgie et de médecine sont reportées, mais "nous savons que nous devrons malheureusement aller plus loin la semaine prochaine".

Une note interne pour des reports de congés

La dernière possibilité, c'est de demander à certaines équipes de renoncer à leurs congés. L'Assistance Publique Hôpitaux de Paris craint de manquer de bras pendant les vacances d'hiver qui débutent dans une semaine en Ile-de-France.

Dans une note interne "relative à l'organisation du temps de travail en période de gestion de la crise du Covid-19" Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP assure que "les contraintes de continuité de service liées au contexte épidémique peuvent conduire à reporter les jours de congés". Dans ces cas-là des aides pour gardes d'enfant sont proposées. Le recours aux heures supplémentaires est également facilité. Mais pas sûr que ces mesures soient bien reçues par des soignants pour certains épuisés par ces longs mois de crise sanitaire.