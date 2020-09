Covid-19 : l'école de Boutiers-Saint-Trojan fermée, la grande section de Chasseneuil-sur-Bonnieure confinée

Le coronavirus arrive dans les écoles de Charente, en tout cas dans deux établissements. À Boutiers-Saint-Trojan, c'est toute l'école primaire qui est fermée pour à cause d'une atsem testée positive. À Chasseneuil-sur-Bonnieure, ce sont les élèves de grande section qui sont confinés à cause d'un enfant positif. L'enquête de l'agence régionale de santé se poursuit. Le rectorat se veut rassurant et assure que le protocole fonctionne bien et que le rectorat est encore en zone verte.

À Boutiers-Saint-Trojan, l'enquête a été assez rapide. L'école sait depuis le vendredi 4 septembre qu'une atsem est positive au Covid-19. La semaine d'avant elle a déjeuné avec ses collègues, lundi, elle a participé à la prérentrée. Depuis elle a été en contacte avec les six classes de l'école primaire. Tout le monde est donc un cas contacte et doit être dépisté, enfant comme adulte. Un centre de test a été ouvert dans la salle des fêtes de la mairie lundi 7 septembre pour permettre à tout le monde d'être dépisté. L'école est fermée jusqu'au vendredi 11 septembre en attendant les résultats. L'assemblée générale de l'association des parents d'élèves a été décalée d'une semaine.

Une enquête plus longue à à Chassneuil-sur-Bonnieure

Dans l'école maternelle, il y a un enfant de grande section positif au coronavirus. Maintenant, il faut voir qui des 33 autres élèves de grande section est un cas contacte ou pas. Il faut aussi vérifier si les quatre encadrants eux aussi mis en confinement ont été avec d'autres enfants entre temps. L'enquête s'oriente aussi vers le collège parce que l'élève positif a un frère en sixième et donc là aussi, il faut voir qui est potentiellement contaminés. Certains collégiens vont donc eux aussi rester chez eux le temps de l'enquête et de la phase de tests si elle a lieu.