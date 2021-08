Covid-19 : les Ehpad bretons se préparent pour la troisième dose de vaccin

Les Ehpad sont de nouveau sur le pont. Jeudi dernier, Jean Castex a annoncé que dès le 13 septembre, les résidents pourront recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Le Premier ministre a rappelé que pour ce faire, il fallait un délai d'environ six mois entre la deuxième et la troisième dose. Dans les établissements bretons, on s'organise pour cette nouvelle campagne vaccinale, comme de celui de la Fondation de Plouescat, dans le Nord Finistère où c'est le branle-bas-de combat. Dans cet Ehpad, 99% des résidents ont un schéma vaccinal complet.

140 doses commandées

Son directeur, Olivier Feinte a déjà passé une première commande de flacons : les établissements ont le droit à 70 doses par semaine. "On a déjà commandé 70 doses puis 70 doses pour la semaine d'après, ce qui fait 140 doses". De quoi vacciner la quasi totalité des 145 résidents qui le souhaitent, dès le lundi 13 septembre. L'établissement a ressorti les frigos. "Il va falloir contrôler régulièrement la température", précise Olivier Feinte.

L'entrée de la Fondation de Plouescat. © Radio France - Marianne Naquet

La nouveauté pour cette troisième dose, c'est que les Ehpad vont pouvoir stocker les vaccins pendant un mois, contrairement aux dernières fois, ce qui va leur permettre d'étaler les plages de vaccination. Le directeur a déjà revu les horaires de certains de ses salariés : une infirmière et un médecin seront mobilisés à plein temps, une fois le consentement du résident recueilli. "On doit expliquer, informer le résident, et évidemment avoir l'accord d'un représentant légal quand le résident souffre de problèmes cognitifs par exemple."

A l'entrée de l'Ehpad. © Radio France - Marianne Naquet

Je n'hésiterai pas pour la troisième dose !

Assise à côté, Cécile, 92 ans et vaccinée début janvier, a déjà dit oui. "Evidemment ! Surtout que ça ne fait pas mal. Je n'hésiterai pas pour la troisième dose. Franchement, ce n'est rien", explique la résidente, rassurée que tout se fasse dans l'établissement. En face, Anne Noelle vient voir sa maman, prête pour une nouvelle injection. Et sa fille n'est pas inquiète pour elle. "Elle est fortiche, elle dépasse tous les effets indésirables, je n'ai aucune inquiétude."

Le pass sanitaire est obligatoire pour entrer dans l'Ehpad. © Radio France - Marianne Naquet

Selon des données officielles au 24 août, en France, 88,8% des quelque 600.000 résidents ont eu les deux doses (soit un schéma vaccinal complet). En Bretagne, 44 700 résidents sont susceptibles de recevoir une 3e dose, jugée nécessaire pour être mieux protégé.