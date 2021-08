Covid-19 : l'ehpad Portes de Provence à Donzère touché par un foyer de contamination

Dix résidents et deux membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus. Pas de cas grave mais l'établissement prend des mesures drastiques pour casser les chaînes de contamination.

L'ehpad "les Portes de Provence" a Donzère renforce ses mesures de protection pour une quinzaine de jours. Le centre est touché par un foyer de contamination. Une opération de dépistage a été menée ce mardi après la découverte d'un cas de covid-19 chez un résident. Dix autres personnes âgées ont été testées positives. Deux membres du personnel ("non vaccinés" selon la responsable du dépistage) sont aussi touchés et mis en arrêt. Aucun cas grave. Les 60 résidents de cet établissement sont tous vaccinés. Les retraités malades sont placés a l'isolement en chambre. Les animations et les repas en commun sont suspendus tout comme les prestations des coiffeurs, pédicures ou autre venant de l'extérieur. Les visites des familles sont désormais autorisées uniquement sur dérogation médicale. Ces mesures sont mises en place pour deux semaines, le temps que tout risque de nouvelle contamination soit écarté.