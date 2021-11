Covid-19 : "l'épée de Damoclès" sur le marché de la Saint-Nicolas à Nancy

Les chalets de la Saint-Nicolas, à Nancy, se préparent à ouvrir ce vendredi 19 novembre pour un mois et demi. Mais dans ce contexte de recrudescence de l'épidémie de Covid-19, le président des Vitrines de Nancy, Sébastien Duchowicz, ne cache pas son inquiétude. "On a cette épée de Damoclès au-dessus de nous", confie le commerçant. "La crainte, c'est que la situation sanitaire se dégrade dans les jours et les semaines à venir."

Pass sanitaire contrôlé pour consommer

Sur place, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition et le port du masque sera obligatoire. Mais les visiteurs pourront le retirer pour se restaurer. "Le pass sanitaire sera demandé à tous les commerçants de métier de bouche. Si vous voulez consommer, il faudra le présenter, comme dans un restaurant," détaille Sébastien Duchowicz.

En fonction de l'évolution de l'épidémie, les commerçants du marché de la Saint-Nicolas devront peut-être s'adapter. "Nous savons très bien que nous aurons des réunions de travail, régulièrement, avec la préfecture et la Ville de Nancy. Nous craignons un retour du couvre-feu, qui pourrait pénaliser tous les villages gourmands, ou la demande du pass sanitaire pour accéder sur chaque site."

Pour Sébastien Duchowicz, ces mesures risquent de pénaliser les commerçants, qui ont déjà dû passer leur tour l'année dernière. "A notre échelle, nous ne pourrons pas réaliser de mise en sécurité sanitaire complète de chaque site, seuls. Il faudra un réel accompagnement des collectivités", prévient enfin le président des Vitrines de Nancy.