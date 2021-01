Covid-19 : l'épidémie accélère dans la Manche, notamment dans le sud du département

La Manche n'est plus du tout épargnée par l'épidémie de Covid 19. Le nombre de cas dans le département a été multiplié par 2,5 entre Noël et la mi-janvier, on enregistre 19 clusters, c'est plus que dans le Calvados. Et il y a des points noirs, dans le centre et sud du département