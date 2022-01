Covid-19 : l’épidémie commence à reculer en Corse

En ce début d’année, la Corse connait une légère baisse de la propagation du Covid avec un taux d'incidence de 2 322 cas pour 100 000 habitants. Les taux baissent dans toutes les tranches d'âges hormis les plus jeunes (0/9 ans et 10/19 ans). Un peu plus de 13 % des tests reviennent positifs contre 15 % la semaine dernière. Une personne n'en contamine plus qu'1,21 contre 1,4 il y a 8 jours sachant que 23 personnes restent en réanimation / soins intensifs / soins critiques dans les hôpitaux d’Ajaccio et de Bastia. A ce jour, il n'y a qu'en Corse et dans l'Ile de France que l'on assiste à un phénomène de baisse du virus. Deux régions où la 5ème vague avait été particulièrement forte en fin et début d'année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Concours de circonstances

La baisse constatée serait liée à la combinaison des trajectoires simultanées des courbes des variants Delta et Omicron selon Philippe Mortel, directeur de cabinet à la direction de l'ARS de Corse : « Le site dont vous parlez part des données de santé publique France donc effectivement, on a ces données-là. Depuis quelques jours on peut considérer, avec une très grande prudence évidemment liée à l'évolution de la situation, qu'on est sur un plateau haut avec le variant Omicron et qu'on est plutôt à la baisse sur le variant Delta. On a eu deux vagues qui se sont chevauchées et là on s'aperçoit sur la quasi-totalité des micro-territoires de la Corse qu'on est soit à la baisse sur du Delta, soit un plateau haut sur Omicron, un plateau haut qui nécessite encore quelques jours avant qu'on puisse confirmer cette baisse. Pour mémoire sur la Corse maintenant nous avons plus de 80% d’Omicron et un peu moins de 20% de Delta. »

Philippe Mortel, directeur de cabinet à la direction de l'ARS de Corse Copier

« D’ici une dizaine de jours, la population plus âgée va être touchée »

Avec plus de 80 % de contaminations à Omicron et moins de 20% au variant Delta, cela peut-il permettre d'espérer une décrue dans les jours à venir dans les hôpitaux ? Pas sûr, selon Philippe Mortel : « Si on s'en tient à la situation objective à un temps T, aujourd'hui, les formes graves qui ont impliqué des hospitalisations, particulièrement en réanimation, sont liés au variant Delta. C'est un fait, pour l'instant, les hospitalisations au variant Omicron, il n'y en a pas énormément, mais attention, prudence. On est qu'au début de l'arrivée de ce variant sur notre territoire et il a touché beaucoup les personnes jeunes dont on sait qu'elles développent moins de formes moins graves. Mais avec la cinétique de l'épidémie, _d'ici une dizaine de jours, on sait que la population plus âgée va être touchée par ce variant Omicron de manière plus massive. Et c'est là où on va voir s'il y a un impact important sur l'hospitalisation_, qu'elle soit conventionnelle où réanimation, ou au contraire s'il n'y a pas d'impact. 50 000 personnes en Corse ont plus de 70 ans, c'est avant tout ces personnes-là qu'il faut protéger. »