Covid-19 : l'épidémie continue de flamber dans le Loiret, une personne testée sur quatre est positive

Le taux d'incidence continue de flamber dans le Loiret selon le dernier bulletin publié par l'Agence régionale ce santé ce mardi. Il s'établie désormais à 2.603 cas pour 100.000 habitants, un niveau record sur l'ensemble des vagues de coronavirus. Pour autant, pour l'heure, les hospitalisations conventionnelles ou en soins critiques ne suivent pas cette inflation.

Contrairement à l'Ile-de-France et le sud de la France, le nombre de personnes touchées continue de croître dans le département, mais la courbe s'est fortement ralentie et pourrait rapidement atteindre son pic.

Après avoir littéralement doublé entre la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier, le taux d'incidence semble atteindre un pallier qui pourrait être le pic si on regarde les modèles constatés dans d'autres régions en France. Le prochain bulletin de l'Agence régionale de santé devrait nous éclairer.

Le Loiret est toujours, avec l'Eure-et-Loir et l'Indre-et-Loire, le département le plus touché, une situation assez classique puisque les trois départements sont les plus peuplés de la région. A l'exception du Berry, tous les départements du Centre-Val de Loire sont désormais au-dessus des 2.000 cas pour 100.000 habitants.

Un test sur quatre est positif en Centre-Val de Loire

Pour l'heure, pas d'accalmie sur le front de l'épidémie de coronavirus, mais le nombre de tests réalisés dans cette troisième semaine de janvier est en recul par rapport à la semaine précédente.

Plus que le nombre de tests réalisés, c'est le taux de positivité qui interpelle. Une personne testée sur quatre est désormais positive (une sur cinq la semaine précédente), soit plus de 61.000 personnes en Centre-Val de Loire.

Pas d'impact majeur sur les hospitalisations

La contagiosité du variant Omicron, largement majoritaire désormais sur le territoire, est donc confirmé par le nombre de cas, mais sa tendance à être moins virulent que le variant Delta se confirme, pour preuve, les derniers chiffres des hospitalisations conventionnelles et en soins critiques. En tout et pour tout, 518 personnes sont à l'hôpital en Centre-Val de Loire, dont 148 dans le Loiret (46 en soins critiques). Selon les dernières données fournies par Santé publique France, la tension hospitalière dans le Loiret est désormais à 102%, cela veut dire que tous les lits initialement prévus en réanimation sont occupés par des patients Covid., sans compter les lits ouverts en plus depuis le début de l'épidémie.