Covid-19 : l'épidémie continue de gagner du terrain en Nord-Franche-Comté

La cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 continue de prendre de l'ampleur dans le Nord-Franche-Comté. Les taux d'incidence de tous les départements de la région augmentent, de même que le nombre de patients à l'hôpital et en réanimation.

La propagation du Covid-19 accélère en Nord-Franche-Comté. L'Agence Régionale de Santé a publié ce vendredi soir son bilan hebdomadaire. Le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) était de 248 la semaine dernière, il est désormais de 347 dans le Territoire de Belfort, 431 dans le Doubs et 320 en Haute-Saône.

À l'hôpital aussi, la situation se dégrade. 25 personnes sont hospitalisées dans le Territoire de Belfort, dont 5 en réanimation. Au niveau régional, "plus de 400 personnes sont prises en charge pour des formes graves de la maladie dans les établissements de santé dont plus de 70 en soins critiques (30 patients de plus que la semaine dernière)", précise l'ARS, qui renouvelle aussi son appel à la vaccination.

Une vaccination qui ne dispense pas des gestes barrières, et des précautions nécessaires en cas de symptômes, précise l'Agence : "Au moindre doute, au moindre symptôme, ou en cas de contact avec un cas positif, il faut se faire dépister, même vacciné, s’isoler sans délai en cas de positivité du test, prévenir ses contacts".