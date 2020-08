Covid-19 : l'épidémie progresse en Auvergne-Rhône-Alpes, mais la situation s'améliore dans la Loire

L'épidémie de coronavirus en progression dans la Région Auvergne-Rhône-alpes. Avec 816 nouveaux cas enregistré la semaine dernière contre 687 la semaine précédente. La situation se dégrade en Savoie et dans le Rhône mais s'améliore dans la Loire.

Santé publique France a comptabilisé 816 nouveaux cas de Covid-19 la semaine dernière (du 3 au 9 août) contre 687 la semaine précédente en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la région, l'épidémie de coronavirus est en progression avec un taux d'incidence qui passe de 8.6 à 10.2. Ce taux représente le nombre de personnes contaminées pour 100.000 habitants. Le taux de positivité régional est également en hausse : il passe de 1.3% à 1.6%.

Parmi les patients positifs, les classes d’âge les plus représentées sont les 20-30 ans (27% des cas) et les 30-40 ans (14%).

Le virus reste actif dans l’Ain, le Rhône, la Savoie et surtout en Haute-Savoie

C'est en Haute-Savoie que l'épidémie reste la plus active même si on note une amélioration dans le département : le taux d'incidence est passé de 28.6 à 22.8. En revanche, la situation se dégrade en Savoie (avec un taux d'incidence qui passe de 5.1 à 10.6) et dans le Rhône (avec un taux d'incidence qui passe de 8.1 à 12.9). Les indicateurs dans l'Ain restent au-dessus de la barre des 10 (avec un taux d'incidence de 10.1) mais ils sont en baisse (c'était 10.8 la semaine précédente).

La situation est meilleure dans la Loire et la Haute-Loire

La bonne nouvelle c'est que dans la Loire, on repasse sous le seuil des 10 cas pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence s'établit à 9.8 contre 12.3 la semaine précédente. Le taux de positivité dans la Loire est de 1.7% contre 1.9% la semaine précédente.

En Haute-Loire, le taux d'incidence est de 1.3 contre 0.9 la semaine précédente. Le taux de positivité de 0.4% contre 0.2% la semaine précédente .

24 clusters en cous de suivi dans la Région

15 nouveaux clusters ont été identifiés la semaine dernière en Auvergne-Rhône-Alpes. Contre 11 la semaine précédente. 24 sont en cours de suivi par l'Agence régionale de Santé dont 3 dans la Loire : l'un s'est constitué suite à un rassemblement de personnes, les deux autres dans un milieu familial élargi.