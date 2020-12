Covid-19 : l'épidémie rebondit nettement en Sarthe

Pour le deuxième bulletin consécutif de l'ARS, les indicateurs de la pandémie se dégradent en Sarthe. Le département est désormais celui qui compte le plus de malades du Covid hospitalisés dans les Pays-de-la-Loire.

Le rebond noté mardi dernier n'était pas un accident. La hausse de l'épidémie en Sarthe est confirmée dans le bulletin de l'ARS publié ce mardi soir. L'agence régionale de santé fait le point chaque mardi et jeudi. Tous les indicateurs se dégradent pour la Sarthe. Le principal, le taux d'incidence, est passé en une semaine de 94 à 108 pour 100 000 habitants.

Chez les plus de 65 ans, ce taux d'incidence monte de 134 à 166. La proportion de tests positifs grimpe de 9,6 à 11,5. C'est en Sarthe que ces chiffres sont les plus élevés dans le Pays-de-la-Loire. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation à l'hôpital du Mans est stable, à 12.

L'agglomération du Mans est depuis 10 jours déjà celle de la région où l'épidémie est la plus active. Cette tendance se confirme et s'aggrave même. Le taux d'incidence chez les plus de 65 ans y atteint des sommets : 209 cas pour 100 000 habitants.

22 morts en une semaine

La Sarthe est désormais le département ligérien qui compte le plus de malades du Covid hospitalisés (267). C'est davantage que la Loire-Atlantique, pourtant presque trois fois plus peuplée.

Le nombre de victimes du Covid morts en hôpital en Sarthe atteint 182 depuis le début de l'épidémie, dont 22 en une semaine.