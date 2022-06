Covid-19 : la Marne et les Ardennes font face à "une nouvelle vague", affirme Santé publique France

L'épidémie de Covid-19 ne nous laissera pas de répit cet été. Avec 50 000 nouveaux cas détectés chaque jour en moyenne, on fait face à une "nouvelle vague", affirme sur France Bleu Champagne Ardenne le directeur de Santé publique France dans le Grand Est. "On constate vraiment qu'on a une évolution qui est défavorable depuis plusieurs semaines, explique Michel Vernay, surtout sur la semaine dernière, qui s'est achevée ce dimanche 19 juin."

Tout le Grand Est est concerné, et les départements de la Marne et des Ardennes ne sont pas épargnés. "La semaine dernière, dans la Marne, on était à 350 nouvelles infections pour 100 000 habitants. On était à 257 la semaine précédente. Et dans les Ardennes, on était à 318 nouvelles infections pour 100 000 habitants, contre 191 la semaine précédente. Donc on est dans les mêmes ordre de grandeur et, très clairement, on a une vraie accélération de l'épidémie", détaille le directeur de Santé publique France dans le Grand Est.

Appel à la vigilance pour cet été

Michel Vernay précise que le profil des personnes contaminées n'a "pas changé". Le virus touche aussi bien les jeunes, que les personnes âgées. Mais c'est bien chez les séniors que la situation est la plus préoccupante, "puisque ce sont eux qui sont les plus à risque de faire une forme grave." D'autant qu'une "grande partie" des plus de 60 ans n'a pas reçu sa deuxième dose de rappel, "et n'est donc plus vraiment protégée".

Néanmoins, le directeur de Santé publique France dans le Grand Est ne note pas d'augmentation du nombre de personnes hospitalisées et estime que dans les hôpitaux de la région, la situation est "stable depuis quatre à cinq semaines". Michel Vernay appelle malgré tout à la vigilance pour cet été, "une période où il y a moins de personnel hospitalier", pour faire ralentir la progression du virus.