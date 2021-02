Covid-19 : l'épidémie s'accélère de manière "préoccupante" à Dunkerque

Les autorités sanitaires annoncent qu'une campagne massive de dépistage aura lieu la semaine prochaine à Dunkerque où le taux de pénétration du variant anglais est trois fois supérieur à la moyenne régionale et six fois supérieure à la moyenne nationale.

Dans le département du Nord, la situation épidémique demeure fragile. "Il nous faut aujourd'hui agir pour freiner la diffusion des variants, éviter qu'ils gagnent trop vite du terrain", a prévenu jeudi devant les députés le directeur général de la santé Jérôme Salomon.

Forte présence du variant anglais

Ainsi, l'épidémie de Covid-19 s'accélère de manière "préoccupante" à Dunkerque et Gravelines (Nord), avec des taux d'incidence plus de deux fois supérieurs à la moyenne nationale, et une forte présence du variant anglais plus contagieux, ont alerté les autorités sanitaires, en annonçant "une campagne exceptionnelle de dépistage" dans le secteur la semaine prochaine.

La situation sanitaire actuelle est préoccupante, le virus circule très rapidement

Le maire de la commune Patrice Vergriete a lancé un appel à la vigilance dans une vidéo réalisée depuis le Centre Hospitalier de Dunkerque (CHD) et postée sur sa page Facebook. Selon l'édile, "la situation sanitaire actuelle dans notre agglomération est préoccupante, le virus circule très rapidement. A Dunkerque, poursuit-il, le taux de pénétration du variant anglais est trois fois supérieur à la moyenne régionale et six fois supérieure à la moyenne nationale."

En effet, comme le rappelle Patrice Vergriete, le taux d'incidence à Dunkerque est les plus élevé du département du Nord avec un niveau de 485 contaminations pour 100.000 habitants, contre 208 en moyenne sur le reste du territoire.

Saturation en réa

A l'hôpital de Dunkerque, l'accueil des patients a atteint la "cote d'alerte" avec 57 patients sont actuellement hospitalisés pour covid-19 au CHD et 9 sont admis dans un service de réanimation qui se trouve "saturé" précise l'élu, ce qui a nécessité "le week-end dernier" le transfert de 10 patients vers d'autres centres hospitaliers de la région. Le Centre Hospitalier de Dunkerque organise une conférence de presse ce jeudi à 15 heures pour faire le point sur la situation.