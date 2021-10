Covid-19 : l'Eure fait face à une hausse des cas de contamination, des dépistages gratuits organisés

Le département de l'Eure fait face à une hausse des cas de contamination. Le taux d'incidence a augmenté de 54% entre le 10 et le 16 octobre selon l'Agence Régionale de Santé. Des dépistages sont organisés à Evreux et à Vernon.

Le taux d'incidence explose dans l'Eure. Le nombre de cas pour 100.000 habitants a augmenté de 54% entre le 10 et le 16 octobre. Dans le détail Evreux et Vernon connaissent des taux d'incidence supérieurs à la moyenne euroise et nationale, indique l'Agence Régionale de Santé.

Deux foyers de contaminations détectés à Evreux et Vernon

A Evreux et à Vernon, deux "clusters", deux foyers de contamination ont été détectés. Des dépistages sont donc organisés. Ils sont gratuits, sans rendez-vous, et sans ordonnance. Ils ont lieu ce lundi et mardi entre 10h et 13h et de 14h à 18h rue Melleville (en face du CCAS) à Evreux.

A Vernon, ces dépistages auront lieu ce mardi de 10h à 13h et de 14h à 17h dans l'ancien collège César-Lemaître. Dans les deux cas, vous devez vous munir de votre carte d'identité et de votre carte vitale.