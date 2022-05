Covid-19 : l'Europe envisage de résilier son contrat pour le vaccin du laboratoire nantais Valneva

C'est un coup dur pour le laboratoire nantais Valneva, basé à Saint-Herblain. La Commission européenne l'avise qu'elle a l'intention de résilier son contrat pour 60 millions de doses de son vaccin contre le Covid-19 s'il n'obtient pas rapidement une autorisation de mise sur le marché.

Questions complémentaires

En effet, le contrat donne droit à la Commission d'y mettre fin si Valneva n'a pas reçu d'autorisation de mise sur le marché au 30 avril 2022. Or, le 25 avril dernier, le laboratoire nantais a reçu une nouvelle liste de questions de la part du comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne du médicament. Il y a répondu le 2 mai et espère que ça lui permettra d'obtenir cette fameuse autorisation de mise sur le marché au plus tard en juin.

Délais supplémentaire

Suffisamment tôt pour que la commission européenne maintienne son contrat ? Elle a donné un mois de plus à Valneva, à compter du 13 mai pour obtenir ladite autorisation.