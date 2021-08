Covid-19 : L'Hérault atteint le pic de la 4e vague, la réanimation est au bord de la saturation

Avec le taux d'incidence le plus élevé d'Occitanie, l'Hérault a atteint le pic de la 4e vague selon l'Agence régionale de santé. La pression se déplace désormais sur les services de réanimation, comme à Montpellier, où "les places se comptent sur les doigts d'une main".

"Une augmentation brutale, jamais vue jusque-là." Les mots du directeur adjoint de l'Agence régionale de santé (ARS) décrivent la rapidité avec laquelle la 4e vague de Covid-19 a déferlé sur l'Occitanie. Et plus particulièrement dans l'Hérault, où le taux d'incidence est le plus élevé avec 600 cas positifs pour 100.000 habitants (412 pour la moyenne régionale).

Des indicateurs qui tendent pourtant à se stabiliser depuis plusieurs jours, selon l'ARS, qui estime que l'Hérault a atteint le pic épidémique de la 4e vague.

La réanimation au bord de la saturation

Conséquence, les hôpitaux se préparent à un afflux de patients Covid dans les 3 à 4 prochaines semaines. Et selon les projections de l'institut Pasteur, les lits de réanimation auraient manqué d'ici la fin de semaine en configuration normale. L'activation du plan blanc la semaine dernière a permis de passer les capacités de 480 à 590 lits sur l'ensemble de la région. "Ce qui nous permet de retarder le point de rupture", affirme Jean-Jacques Morfoisse, le directeur général adjoint de l'ARS Occitanie.

Ce ne sera pourtant pas suffisant, d'autant plus que les services de réanimation totalisent également près de 300 patients non-Covid. Les capacités maximum de réanimation devraient donc être atteintes d'ici le 20 août.

Pour libérer de nouvelles places, qui se comptaient déjà "sur les doigts d'une main", les hôpitaux de Montpellier et Narbonne ont donc transféré leurs premiers patients, mardi 10 août. Trois sur les quatre prévus ont pour être emmenés dans les régions Hauts de France et le Grand est. D'autres transferts de malades sont également programmés d'ici la fin de semaine.

De manière générale, l'Occitanie connaît la situation épidémique "la plus sensible" de France métropolitaine selon l'ARS qui appelle les locaux et estivants à redoubler de prudence.

Jean-Jacques Morfoisse, le directeur général adjoint de l'ARS Occitanie Copier