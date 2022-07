Covid-19 : l'hôpital Charles Perrens déclenche le plan blanc

Pour faire face à une vague de cas positifs parmi les agents du centre hospitalier Charles Perrens à Bordeaux, un plan blanc a été déclenché lundi 11 juillet. La décision a été prise par la cellule de suivi dédiée à la gestion de la pandémie de Covid-19. Elle rassemble les chefs de pôle, la direction, ainsi que la secrétaire du CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), Christine Chauveau.

Sur twitter, le directeur de l'hôpital psychiatrique, Thierry Biais, a indiqué que 47 agents (personnel soignant et administratif confondus) sont en arrêts de travail après avoir été déclarés positifs au Covid-19. Ces arrêts s'ajoutent à l'absentéisme habituel, c'est à dire les autres arrêts maladie et les congés d'été. Du côté des patients, l'hôpital déplore 11 cas positifs.

Une réorganisation du service

Pour pallier les absences, une partie du personnel des hôpitaux de jour, dont l’activité serait moins soutenue pendant l’été, est rapatriée sur les unités d’hospitalisation complètes à Charles Perrens. "On ne peut pas fermer de services. On est obligé d'accueillir les patients, d'où l'activation du plan blanc", détaille Christine Chauveau, secrétaire du CHSCT et délégué syndical Force ouvrière. Pour l'instant, "une continuité des soins est assurée", affirme t-elle. Mais la situation peut encore évoluer selon le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19.