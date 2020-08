Covid-19 : l'hôpital d'Orléans met en place un dépistage massif et généralisé de ses patients

Le CHRO (centre hospitalier régional d'Orléans) annonce ce mercredi la mise en place d'un dépistage du Covid-19 sur ses patients, "dans le cadre de cette stratégie nationale de dépistage massif et généralisé de la population, de la garantie de la sécurité des soins et de la protection des usagers et des professionnels soignants".

Quels patients sont désormais testés à l'hôpital ?

"Les patients devant être hospitalisés suite à une prise en charge aux urgences bénéficient d’un dépistage RT-PRC systématique. Dans le cadre des hospitalisations programmées : les patients à risque de forme grave de COVID-19, les patients pour lesquels est programmée une chirurgie avec ouverture ou exposition des voies aériennes (chirurgie ORL, thoracique, de la base du crâne, bronchoscopie, ou tout autre situation à risque), une chirurgie générant des aérosols ou une chirurgie majeure à risque opératoire ou postopératoire, bénéficient d’un test diagnostique par RT-PCR dans les 24h à 48h avant l’hospitalisation", précise le CHRO.

Horaires d'ouverture du centre de prélèvement du CHRO pour l'ensemble de la population

Par ailleurs, pour le grand public, le centre de prélèvement du centre hospitalier régional d’Orléans modifie ses horaires et jours d'ouverture depuis le 3 août : il accueille les usagers sur rendez-vous uniquement, du lundi au samedi désormais, de 9h15 à 16h45.Pour les prélèvements nasopharyngés RT-PCR, ces tests se passent sans ordonnance. Pour les tests sérologiques, cela se déroule sur ordonnance. Les rendez-vous peuvent être pris - par téléphone au numéro suivant : 02.38.51.47.40 - ou en ligne sur le portail « monCHROrléans »