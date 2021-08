Covid-19 : l'hôpital de Bayonne contraint de transférer des malades, approche du point de rupture

Les taux d'incidence sont au plus haut au Pays Basque et la nouvelle vague épidémique pourrait durer trois semaines encore. Trois patients ont été transférés à Pau, une à Dax. Il n'y a plus que trois lits disponibles à l'hôpital de Bayonne.

Le plan blanc, déclenché à Bayonne le 30 juillet a été étendu à toute la Nouvelle-Aquitaine ce mardi 10 août. Une bonne nouvelle pour le centre hospitalier de la côte basque (CHCB) qui déborde. "La saturation des lits est telle que le CHCB a du faire des transferts" indique ainsi la porte-parole de l'ARS, Maritxu Blanzaco. Trois patients ont été transférés vers Pau et une vers Dax.

Les capacités hospitalières en Pays Basque sont saturées, et les indicateurs sont très élevés. Alors que le taux d'incidence sur les derniers sept jours glissants était de 230 malades pour 100.000 habitants en Béarn, il monte à 372 au Pays Basque, et même 424 sur Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart et Boucau. Le pire reste donc peut-être à venir : "en médecine Covid, 11 lits sur 14 sont occupés" indique Maritxu Blanzaco, ce qui veut dire que sans les trois transferts vers Dax et Pau, 100% des lits étaient occupés. "Mais ce ne sont là que les conséquences d'un taux d'incidence d'il y a trois semaines !" avertit la porte-parole.