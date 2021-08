Covid-19 : l'hôpital de Bayonne "encore plus en sous-effectif" craint la CFDT Santé avec le pass-sanitaire

Le passe sanitaire pourrait-il mettre en danger l'hôpital ? C'est la question que pose la CFDT Santé-sociaux du Centre Hospitalier de la Côte Basque, où le plan blanc a été déclenché pour répondre à la situation sanitaire. Avec l'entrée en vigueur du pass-sanitaire, à la rentrée, l'hôpital pourrait être amené à se priver d'une partie de son personnel, "alors même qu'il manque déjà de soignants" selon Franck Calleja, secrétaire du syndicat CFDT au Pays basque.

Un gros problème alors que le pass-sanitaire devrait entrer en vigueur le 15 septembre pour les personnels de l'hôpital. "Aujourd'hui, on travaille avec un effectif amoindri, fatigué, puisque ça fait déjà 18 mois que la covid-19 fait partie de notre vie, et ce pass-sanitaire, même si on peut le comprendre, va avoir des conséquences qui vont compliquer le travail de tous les soignants dans les établissements. On a du mal à trouver des infirmières. On a du mal à trouver des aides soignants. On est vraiment dans les effectifs minimums dans les services. Et si demain, on ne peut pas travailler parce que certaines personnes n'ont pas de pass-sanitaire, on va se retrouver avec des services qui vont être encore plus en sous-effectifs qu'aujourd'hui."

Franck Calléja poursuit : "Il faut être clair, la CFDT est pour la vaccination. C'est le seul moyen efficace que l'on a pour lutter contre le covid-19. Autant nous sommes pour la vaccination, autant nous sommes contre le fait de sanctionner ces salariés ou ces agents. L'ennemi qu'on a en face ce ne sont pas les antivaccins, les anti-pass, le vrai ennemi c'est le virus. Alors il faut convaincre. Il faut prendre du temps, il faut expliquer. Mais aujourd'hui, on dit tout et son contraire. Donc c'est très compliqué de faire passer un message clair pour tous."

Le pass dans le secteur de la santé

Le pass-sanitaire s’appliquera dans les hôpitaux, établissements médico-sociaux, Ehpad et maisons de retraite. Celui-ci sera demandé aux accompagnants et aux malades ayant rendez-vous pour des soins programmés. Cependant, aucun service d’urgence ne sera soumis au pass-sanitaire.