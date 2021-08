Covid-19 : l'hôpital de Bayonne toujours en "tension majeure"

La 4e vague de Covid-19 continue de frapper de plein fouet le Pays Basque. Depuis 3 semaines, le centre hospitalier de la côte basque (CHCB) est sous tension. Malgré le déclenchement du stade 4 du plan blanc, son service de réanimation affiche complet et 6 malades ont dû être transférés.

Michel Glanes, directeur du centre hospitalier de la côte basque, doit gérer la forte tension qui touche son établissement à cause du Covid-19

La tension reste très forte à l'hôpital de Bayonne, relativement épargné depuis le début de l'épidémie de Covid-19, mais fortement impacté cette fois par la 4e vague. "Depuis le début du mois d'août, nous avons connu une accélération des hospitalisations", reconnait le directeur du CHCB invité exceptionnel de France Bleu Pays Basque ce mardi 18 août.

Six patients en réanimation transférés à Pau et Dax

"Nous subissons les effets de l'augmentation des taux d'incidence", explique Michel Glanes. Aujourd'hui, dans les Pyrénées-Atlantiques, on dénombre 265 cas en moyenne sur 7 jours pour 100.000 habitants. Mais ce chiffre est bien plus élevé pour la côte basque : 424 cas pour 100.000 habitants selon les derniers chiffres localisés fournis par l'ARS la semaine passée.

Le CHCB compte habituellement 15 lits de réanimation. En début de semaine, 13 étaient occupés par des patients Covid. Le stade 4 du plan blanc déclenché début août a permis de porter les capacités de réanimation à 26 lits. Mais malgré tout c'est encore juste. Il a donc fallu transférer 6 patients vers d'autres hôpitaux (5 à Pau, dont un ce mardi 17 août, et 1 à Dax).

"Aux limites de nos capacités"

"Nous sommes plus qu'aux limites de nos capacités de réanimation, avertit le directeur. Nous devons aussi prendre en charge les patients de réanimation hors Covid(7 à 10, ndlr)." Heureusement, cette année l'hôpital a enregistré moins de cas "traditionnels" en réanimation, "pour des raisons que l'on ne s'explique pas encore."

Mais Michel Glanes ne mâche pas ses mots : "nous sommes en _tension majeure, ce qui nous oblige à fermer 4 salles de bloc opératoire._" Une tension qui touche aussi les autres unités d'hospitalisation. "Hier (mardi), nous avions 43 patients au total hospitalisés pour des raisons de Covid."

Près d'un agent hospitalier sur 5 non vacciné

C'est dans ce contexte que le CHCB doit appliquer, comme tous les établissements de santé en France, l'obligation de pass sanitaire pour son personnel, avant la vaccination obligatoire à compter du 15 septembre pour la 1re dose et du 15 octobre pour la seconde, sous peine de suspension pour les contrevenants. Un vrai risque pour l'hôpital de Bayonne qui compte "entre 600 et 700" agents non vaccinés à ce jour, selon la direction, sur 3780 employés par l'hôpital.