Covid-19 : l'hôpital de Lannion suspend les visites

Face à la circulation du coronavirus en Bretagne, où l'on compte 1.320 cas pour 100.000 habitants, au moins un établissement de santé a décidé de suspendre ses visites. La Bretagne est la région où le taux d'incidence est le plus élevé de France. A Lannion, dans les Côtes d'Armor, où on enregistre 1.492 cas pour 100.000 habitants, les visites à l'hôpital sont suspendues depuis le 16 mars, a appris France Bleu Breizh Izel ce mercredi. La direction de l'hôpital indique que la situation sera réévaluée sous dix jours, soit ce samedi 26 mars.

Moins de patients en réanimation

Le Finistère est le département breton, et de France, où le virus circule le plus, avec 1.560 cas pour 100.000 habitants. Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, on comptait 337 hospitalisations en Bretagne le mardi 22 mars, dont 40 en réanimation. Une semaine plus tôt, le 15 mars, les chiffres étaient de 289 hospitalisations dont 52 en réanimation.