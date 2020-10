Covid-19 : l'hôpital de Laval limite les visites

Impossible d'aller voir vos petits-enfants, neveux ou nièces à la maternité. Dès ce vendredi, les visites sont limitées au Centre Hospitalier de Laval alors que l'épidémie de covid-19 reprend de plus belle.

Visites interdites dans les services de Médecine, Chirurgie et Obstetrique :

Les visites sont désormais interdites sauf pour ces exceptions :

o en néonatalogie, les deux parents peuvent venir ensemble et la fratrie peut venir unefois par semaine,

o en maternité, la fratrie peut venir une fois durant le séjour accompagnée du deuxième parent,

o en pédiatrie, l’enfant est accompagné par un parent,

o dans les situations de fin de vie ou pour le bien-être du patient, un proche est autorisé à venir.

Les permissions de sortie sont interdites dans ces services.

Visites très limitées en réadaptation et psychiatrie :

Dans les services de Soins de Suite et de Réadaptation et de Médecine Physique et de Réadaptation, les visites sont limitées à un visiteur par patient et par jour sur un créneau d’une heure. Un accompagnant est autorisé si le visiteur ne peut se déplacer seul. En psychiatrie adulte, les visites sont limitées à 3 visites simultanées et à l’USISEA, limitées à 1 visite, sur des créneaux d’une heure maximum (les visites restent soumises aux contrats de soins prescrits).

Il est précisé que les visites autorisées (en MCO, SSR et MPR, psychiatrie adulte) ont lieu entre 13h et 19h. Les services communiquent, soit par messagerie (accueil.hotesses@chlaval.fr), soit par téléphone (35018), les coordonnées des personnes autorisées.

Un filtrage au niveau du hall d’accueil principal est à nouveau mis en place afin de vérifier l’application de cette mesure, et également pour rappeler le port du masque et l’hygiène des mains. Ces mesures seront réévaluées et adaptées selon l’évolution de la situation sanitaire.

Visites maintenues en EHPAD

En EHPAD, les visites sont limitées à deux visiteurs par résident, par visite, sur un créneau d’une heure et sur rendez-vous uniquement. Les horaires de visite sont les suivantes : du lundi au vendredi de 14h à 17h30, le samedi et dimanche de 13h à 18h, le samedi et dimanche de 13h à 18h.