Covid-19 : l'hôpital de Montargis déclenche à son tour le plan blanc

Face à "la montée de l'épidémie dans le Loiret, plus particulièrement dans l'est du département", la direction du centre hospitalier de l'agglomération de Montargis (CHAM) annonce qu'elle réactive le plan blanc, ce mercredi 15 décembre.

"Le "plan blanc" est un dispositif qui permet à un établissement de santé de se préparer à une crise sanitaire exceptionnelle, en mobilisant en interne tous les moyens dont il dispose. Il va permettre d’adapter les activités, notamment les secteurs de réanimation et les zones Covid", indique le CHAM dans un communiqué.

En clair, des moyens supplémentaires en interne vont être affectés à l'accueil des patients Covid, et des déprogrammations d'interventions non urgentes sont possibles, indique l'établissement hospitalier, basé à Amilly. Des transferts de patients vers d'autres hôpitaux ne sont "pas envisagés" à ce stade, mais cela reste possible à terme.

Forte hausse du nombre de patients Covid hospitalisés

A ce jour, il y a 36 patients atteints par le Covid-19 qui sont hospitalisés au CHAM, dont huit en réanimation. Certes, c'est beaucoup moins que lors du pic du printemps (21 patients en réanimation à Montargis à ce moment-là), mais en moins de dix jours, le nombre de patients Covid hospitalisés à plus que doublé au CHAM, passant de 17 lundi 6 décembre à 36 actuellement. En réanimation, on est passé dans le même temps de 6 à 8 patients.

A Orléans, le centre hospitalier régional, confronté à un manque drastique de soignants, a déjà déclenché le plan blanc la semaine dernière.