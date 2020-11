Coronavirus : l'hôpital du Mans accueille un deuxième patient venu par avion de Lyon

Un nouveau malade dans un état grave à cause de la Covid-19 a été transporté de Lyon au Mans par avion, mercredi 11 novembre 2020. Ce transfert sert à désengorger les services de réanimation engorgés de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le service de réanimation dédié au coronavirus de l'hôpital du Mans a accueilli un nouveau patient arrivé de Lyon par voie aérienne, mercredi 11 novembre. C'est le deuxième en deux semaines. L'équipe médicale a été avertie quelques jours avant le transfert par l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire, elle-même prévenue par le Centre de crise national.

"On a su le jour-même à quelle heure on devait aller à l'aéroport du Mans", raconte le Dr Joël Pannetier, directeur adjoint du SAMU de la Sarthe et directeur médical de crise pour le centre hospitalier du Mans.

Deux patients ont été acheminés de Lyon au Mans par avion. L'un a donc été admis au centre hospitalier du Mans, l'autre au CHU d'Angers. "Ce qu'on appelle le brancardage est plus complexe que dans un transfert classique puisque c'est un petit avion de transport, avec une toute petite porte pour sortir les patients", détaille Joël Pannetier.

"Impensable que des malades ne soient pas dans des lits de réanimation, mais dans des couloirs"

L'hôpital du Mans a ouvert trente lits dans son service de réanimation dédié à la Covid-19. "C'est un palier qu'on considérait comme maximal, un effort considérable", précise le Dr Pannetier. Il pourrait être relevé à 42 lits, comme envisagé au pire de la première vague de la pandémie, mais cela signifierait la déprogrammation de la quasi-totalité des opérations chirurgicales. L'hôpital a déjà fermé 75% de ses blocs opératoires. Il a également 80 lits pour les hospitalisations de patients Covid dans un état moins grave.

Malgré cela, l'établissement a donc reçu deux patients venus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en deux semaines. "On est en capacité de le faire, donc ce ne serait pas logique de refuser des transferts", explique le directeur médical de crise. "Ce serait impensable que des malades ne soient pas dans des lits de réanimation, mais dans des couloirs alors que dans une autre région de notre pays, on a des lits de réanimation traditionnels qui permettent une prise en charge optimale", complète-t-il.

Une prise en charge particulière pour ces malades venus de loin

Ce type de transfert ne se fait qu'à deux conditions : le patient doit être dans un état stable et sa famille doit donner son accord. Dans le cas du malade accueilli mercredi au Mans, ses proches avaient demandé que des photos soient affichées dans sa chambre. Une demande qui a été respectée, souligne le Joël Pannetier. "Dès que le patient pourra sortir du coma artificiel, des liens pourront se faire entre le malade et sa famille", explique le médecin.